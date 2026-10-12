Ζιάγκος για τα διπλά ματς της Μυκόνου σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Μας κάνει σοφότερους και πιο δυνατούς για το μέλλον»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Βαγγέλης Ζιάγκος για το παιχνίδι της Μυκόνου απέναντι στη Φρίμπουρ (13/10, 21:00) για τη 2η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Με στόχο το 2/2 ταξίδεψε στην Ελβετία η Μύκονος προκειμένου να αντιμετωπίσει την Φρίμπουρ για την 2η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος μιλώντας γι' αυτό το παιχνίδι είπε ότι «οι συνέπειες μιας νίκης στην ψυχολογία όλων μας είναι πάντα θετικές, πολύ περισσότερο όταν αυτή έρχεται στο ξεκίνημα της σεζόν, σε μια νέα ομάδα. Ακόμη περισσότερο στη δική μας περίπτωση, καθώς η preseason δεν είχε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα θέλαμε».

Ενώ για την αντίπαλο της Μυκόνου ανέφερε: «Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, όπως και εκείνη απέναντι στο Μαρούσι, αποτελεί ένα τεστ ομαδικής συνοχής. Θα δοκιμάσει τόσο τις αντοχές του βασικού μας κορμού όσο και την ετοιμότητα των παιδιών που έρχονται από πίσω, δεδομένων των σημαντικών απουσιών που έχουμε αυτές τις ημέρες. Ιδανικά, θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα νεκρά μας διαστήματα και να αυξήσουμε τις παραγωγικές μας περιόδους».

Όσο για το γεγονός ότι η Μύκονος λαμβάνει μέρος σε δύο διοργανώσεις: «Οι δυσκολίες είναι δεδομένες και τις αντιμετωπίζουμε ήδη. Οι τραυματισμοί και τα ταξίδια δημιουργούν μια ιδιαίτερα απαιτητική συνθήκη, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να σε αποδυναμώνει. Από την άλλη, όμως, μας κάνει σοφότερους και πιο δυνατούς για το μέλλον. Θα υποστηρίξουμε την επιλογή μας με όλες μας τις δυνάμεις».