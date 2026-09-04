Παναθηναϊκός: Συναγερμός και με Ρογκαβόπουλο
Συνεχίζεται η κακοδαιμονία στον Παναθηναϊκό! Σαν να μην έφταναν τα προβλήματα με τους τραυματισμούς των Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν, στο πράσινο στρατόπεδο υπάρχει ανησυχία και για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ένιωσε ενόχληση στον αριστερό μηρό κατά τη διάρκεια του φιλικού με το Μαρούσι στο κλειστό του «Αγίου Θωμά».
Ο 25χρονος αθλητής μεταφέρθηκε στο «Υγεία» για τις απαιτούμενες εξετάσεις, ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για την ώρα.
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