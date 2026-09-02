Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει γιατί η ένταξη του πλάνου της ΚΑΕ Άρης στο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ προκρίνει τη λύση του Αλεξανδρείου.

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, κάθε επίσημη τοποθέτηση του Άρη ήταν προσεκτικά διατυπωμένη. Κάθε αναγγελία έχει δύο κοινούς παρονομαστές. Τη δεδομένη χρηματοδότηση της ΚΑΕ Άρης η οποία μάλιστα έχει υπολογιστεί στο γενικό business plan αλλά και τον βαθμό εξάρτησης από τη βούληση της Πολιτείας ή μάλλον την πρόθεσή της για μια δίκαιη λύση, ωφέλιμη για την εταιρία αλλά και για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Καθόλου τυχαία, αναφέρθηκε πολλές φορές από τον Άρη ότι το πλάνο απαιτείται να έχει κοινωνικό αποτύπωμα.

Είναι αλήθεια ότι οι τελευταίες δηλώσεις του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για την ένταξη του πλάνου της ΚΑΕ Άρης στο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ με την ταυτόχρονη παραχώρηση τεσσάρων στρεμμάτων στοιχειοθέτησε μια μορφή εξέλιξης. Καθώς όμως είναι απροσδιόριστη η απόσταση που χωρίζει τις εξαγγελίες από τις ουσιαστικές πράξεις, υποψιάζομαι ότι, στον Άρη περιμένουν την επικύρωση όλων των ενεργειών και τις υπογραφές. Και οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς είναι… ίσα με το ρόστερ που διαχειρίζεται ο Βασίλης Σπανούλης.

Μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η ΚΑΕ Άρης δεν έκανε τίποτε περισσότερο από την κοινοποίηση της «ονομασίας» του πλάνου. «Sports & Wellbeing Park», έγραψε και τίποτε περισσότερο. Ή μάλλον, επιβεβαίωσε την κατασκευή προπονητηρίου.

Στην πραγματικότητα, η ΚΑΕ προχώρησε στην εκπόνηση δύο σχεδίων, γι’ αυτό εξάλλου (το αρχικό πλάνο) προέβλεπε την υπογραφή σύμβασης με opt out. Κατασκευή νέου γηπέδου και ολοκληρωτικό lifting του Αλεξανδρείου. Μεταξύ των δύο, τα διοικητικά στελέχη τάχθηκαν υπέρ της παραμονής του Άρη στο Αλεξάνδρειο υπό την προϋπόθεση έγκρισης του σχεδίου και της παροχής δυνατότητας για τη μετατροπή ενός κλειστού ηλικίας 60 ετών σε σύγχρονο γήπεδο. Λογικά, αυτό διασφαλίζεται μέσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες αλλά το επαναλαμβάνω με κίνδυνο να γίνω κουραστικός. Πρώτα οι υπογραφές.

Το σχέδιο του Άρη περιλαμβάνει επένδυση εκατομμυρίων ευρώ κι ας μην έχει διαφημιστεί από την ΚΑΕ, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής που ακολουθεί. Οι αρμόδιοι έχουν γνώση και το business plan στα χέρια τους. Γνωρίζουν ότι η ΚΑΕ θέλει την ολοκληρωτική μεταμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Από την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες θα εξυπηρετούν κι άλλα τμήματα του συλλόγου, τη δημιουργία πρασίνου (σ. σ. κοινωνικό αποτύπωμα) αλλά και για να πάψει κάθε επίσκεψη το Παλέ να εξελίσσεται σε μαρτύριο για τους φίλους της ομάδας.

Δηλαδή, η τοποθέτηση της κερκίδας στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το βοηθητικό γήπεδο δεν είναι τίποτε περισσότερο από προσωρινή λύση. Η μελέτη της ΚΑΕ Άρης προβλέπει πολλά περισσότερα κι αν ρίξει κανείς μια ματιά σε βαθιές τομές που έγιναν στο ΟΑΚΑ στα τελευταία χρόνια, μπορεί να υποψιαστεί κομμάτια του σχεδίου. Περιλαμβάνει την αύξηση χωρητικότητας του Αλεξανδρείου, γεγονός το οποίο απαιτεί είτε να πάει «βαθύτερα» το παρκέ είτε την αντικατάσταση της οροφής.

Όπως φυσικά είναι αναγκαία και η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού. Εμπεριέχει επίσης τη δημιουργία χώρου πρασίνου αλλά και εγκαταστάσεις οι οποίες θα αξιοποιηθούν εμπορικά. Η δίκαιη λύση είναι αυτή που θα έχει κοινωνικό αποτύπωμα και παράλληλά θα διασφαλίζει ότι μια αθλητική ανώνυμη εταιρία θα έχει τη δυνατότητα απόσβεσης της επένδυσής της, όπως έγινε εξάλλου και με τις υπόλοιπες…