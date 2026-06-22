ΑΕΚ: Επέμβαση στο γόνατο για τον Μπράουν

ΑΕΚ: Επέμβαση στο γόνατο για τον Μπράουν

Νίκος Καρφής
ΑΕΚ: Επέμβαση στο γόνατο για τον Μπράουν

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
O Γκρεγκ Μπράουν υποβλήθηκε σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων παικτών σε απόδοση για τη σεζόν 2025-26 για την ΑΕΚ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του BCL. Ο Γκρεγκ Μπράουν θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στην Ένωση, αφού εδώ και καιρό ανανέωσε και για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και θα δώσει τις μάχες του στη ρακέτα για την Βασίλισσα που θα χτίσει ξανά ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ υποβλήθηκε σήμερα (22/06) σε προγραμματισμένη αρθροσκοπική επέμβαση αριστερού γόνατος, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ BC, Dr Φραγκίσκο Ξυπνητό.

Για τον εντυπωσιακό dunker θα ακολουθήσει το στάδιο της αποκατάστασης και θα είναι έτοιμος στην προετοιμασία της ομάδας.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα