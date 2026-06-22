O Γκρεγκ Μπράουν υποβλήθηκε σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων παικτών σε απόδοση για τη σεζόν 2025-26 για την ΑΕΚ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του BCL. Ο Γκρεγκ Μπράουν θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στην Ένωση, αφού εδώ και καιρό ανανέωσε και για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και θα δώσει τις μάχες του στη ρακέτα για την Βασίλισσα που θα χτίσει ξανά ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ υποβλήθηκε σήμερα (22/06) σε προγραμματισμένη αρθροσκοπική επέμβαση αριστερού γόνατος, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ BC, Dr Φραγκίσκο Ξυπνητό.

Για τον εντυπωσιακό dunker θα ακολουθήσει το στάδιο της αποκατάστασης και θα είναι έτοιμος στην προετοιμασία της ομάδας.