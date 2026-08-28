ΑΕΚ - Σάκοτα: Μια original σχέση ζωής που αντέχει στον χρόνο

O Nτράγκαν Σάκοτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ και ο Νίκος Καρφής γράφει για τον κορυφαίο προπονητή της ιστορίας της Ένωσης.

Είναι μια σχέση που δεν φθείρει και θα συνεχίσει να γράψει μαζί ιστορία. Για πάντα στην ΑΕΚ θα είναι ο Ντράγκαν Σάκοτα! Ο προπονητής της «Ένωσης» υπέγραψε την Πέμπτη (27/8) την επέκταση του συμβολαίου του (ανεξάρτητα από πόστο) μέχρι το 2030.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη για τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία της Βασίλισσας που έχει περάσει πολλά στην ομάδα, η σχέση δοκιμάστηκε πολλές φορές και έδειξε πως αντέχει στον χρόνο.

Δεν γινόταν αλλίως και ο σπουδαίος Σάλε θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο της Ένωσης, θέλοντας να κατακτήσει αυτό που άγγιξε πέρυσι, το ΒCL.

Mπροστάρης σε μια πολύ κρίσιμη σεζόν

Έχω γράψει πολλές φορές σε αυτό εδώ το blog πως αυτή η σεζόν είναι η κρισιμότερη για την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Το μπασκετικό τοπίο αλλάζει και από τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα μπει στη ζωή μας και το NBA Europe.

Η Βασίλισσα έχει καταθέσει φυσικά φάκελο και δίνει τη μάχη της για να πάρει μια από τις 12 μόνιμες άδειες της διοργάνωσης. Φυσικά θέση στη νέα διοργάνωση δίνει και ο τελικός του BCL, αφού τόσο ο τροπαούχος όσο και ο φιναλίστ θα κλειδώσουν την παρουσία τους.

Η ΑΕΚ στοχεύει φέτος σε μια σπουδαία πορεία όπως πέρυσι, αλλά με διαφορετική κατάληξη στο τέλος, αφού στον τελικό έχασε το τρόπαιο μέσα από τα χέρια της.

Η παραμονή του Σάλε και με τη... βούλα και η ανανέωση μέχρι το 2030 (σε οποιαδήποτε πόστο) δίνει στην Ένωση μια ηρεμία που τη χρειάζεται πολύ, αν συνυπολογίσουμε και τα όσα έχουν γίνει με το καυτό θέμα του γηπέδου.

Ο Σάκοτα είναι ο κόουτς των μεγάλων στιγμών για την ΑΕΚ και τα τελευταία χρόνια έχει την ομάδα πρωταγωνίστρια στo ΒCL παλεύοντας για τον τίτλο και κάνοντας υπερβάσεις πολλές φορές, όπως πέρυσι που πέταξε εκτός τις Μπανταλόνα και Μάλαγα.

Η διοίκηση της Ένωσης και ο Μάκης Αγγελόπουλος με την ανανέωση έδειξαν πόσο σέβονται την προσφορά και το έργο του «Σάλε» και θα συνεχίζουν να πορεύονται παρέα για να οδηγήσουν την ΑΕΚ σε μεγάλες στιγμές.

Μια ξεχωριστή σχέση που άντεξε στον χρόνο

Ο Σάκοτα έχει δεθεί με την ΑΕΚ και τον κόσμο της, την έχει αγαπήσει την ομάδα με όλη του την καρδιά. Στο πέρασμα των χρόνων, πάντα ακμαίος και έτοιμος για νέα πρόκληση με την Ένωση. Έχει πολλές θητείς στην Ένωση, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να μείνει μακριά της.

Η πρώτη του θητεία ήταν από το 2001 μέχρι το 2003. Ο Σάλε ήταν εκείνος που οδήγησε την Ένωση στο σπουδαίο πρωτάθλημα του 2002, υπογράφοντας μια απίθανη ανατροπή κόντρα στον Ολυμπιακό από 0-2 σε 3-2. Πόσοι μπορούν να... σπάσουν το δίπολο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού; Ο Σάκοτα το έκανε με... κρότο σε ένα παράσημο της μπασκετικής ιστορίας της Βασίλισσας. Από τότε δεν υπάρχει ομάδα που να κατέκτησε πρωτάθλημα πλην του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Πέρασαν χρόνια αλλα εκείνος επέστρεψε το 2014. Για κάτι λιγότερο από μια διετία ήταν head coach στη συνέχεια έγινε ο sports director της ομάδας για να αναλάβει καθήκοντα head coach την αγωνιστική περίοδο 2017-18 (στις 8 Δεκέμβρη) και να οδηγήσει την Ένωση στον θρίαμβο του BCL και στο παλικαρίσιο Κύπελλο, καθαρίζοντας Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε ημιτελικό και τελικό. Ορισμένοι μπορεί να χωρίσουν τις θητείες σε 4 και όχι σε 3, αλλά είναι πιο σωστό να μελετηθεί το διάστημα 2014-18 που στο τέλος του, έφερε τους τίτλους.

Η τελευταία του θητεία είναι και αυτή που διανύουμε και έχει βάλει για τα καλά την ΑΕΚ στο group των ομάδων που διεκδικούν την κορυφή στο ΒCL. Το 2025 έφτασε μέχρι την τρίτη θέση στο Final Four και πέρυσι ήταν φιναλίστ, ενώ με λίγη προσοχή από όλους θα ήταν και τροπαιούχος. Και αυτό είναι κάτι που πονάει περισσότερο και δεν θα σταματήσει αυτό το συναίσθημα.

Ο Σάλε και η ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει κάτι σπάνιο. Μια original σχέση ζωής που αντέχει στον χρόνο και πάντα μας δίνει νέες όμορφες στιγμές. Ο Σάκοτα λατρέυει την ΑΕΚ, την υπηρετεί με πάθος και αφοσίωση. Λατρεύει την αγάπη του κόσμου που τη βιώνει και με το παραπάνω τις τελευταίες σεζόν και αυτή είναι η... σπίθα για να συνεχίσει.

Δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του μακριά από την αγαπημένη του ΑΕΚ. Πλέον οι φίλαθλοι της Βασίλισσας τον αποθεώνουν σε κάθε ματς. Με το που πατά παρκέ πριν το ματς, υπάρχει standing ovation από όλους στη SUNEL Arena. Το χαίρεται με την ψυχή του, σηκώνει το χέρι ψηλά και τους ευχαριστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δείχνει τους παίκτες του, ζητώντας από τους φιλάθλους να αποθεώσουν αυτούς. Ένας... στρατιώτης για την Ένωση που έχει χαρίσει μοναδικές στιγμές στον σύλλογο εντός και εκτός των... τειχών.

Ο άνθρωπος των επιτυχιών για τη Βασίλισσα. Οικουμενικός, ενωτικός, δίνει το καλό παράδειγμα. Και αξίζει να κλείσει την καριέρα του (σαν προπονητής) στην ΑΕΚ με άλλο ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, αφού φέτος η Ένωση στοχεύει στην κούπα του BCL.

Σάκοτα σημαίνει ΑΕΚ και αυτό θα υπάρχει για πάντα. Και θα το ξαναπώ, δεν θα βαρεθώ να το λέω. Ένα άγαλμα για τον Σάκοτα έξω από τη SUNEL Arena!

ΥΓ: Η ποδοσφαιρική ΑΕΚ δεν σταματά να προοδεύει τους τελευταίους μήνες, έχοντας πίστη στο πλάνο. Λίγους μήνες πριν κατέκτησε το πρωτάθλημα και την Τετάρτη το βράδυ στην καυτή Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση πήρε το εισιτήριο για τη league phase του Champions League μετά από σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Λέφσκι και νίκη με 4-0. Δείχνει να είναι ίσως στην καλύτερη φάση της ιστορίας της με την τριάδα Ηλιόπουλου-Νίκολιτς-Ριμπάλτα να συνεργάζεται αρμονικά.. Πανέτοιμη η παρέα του Γιόβιτς και του Βάργκα να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια σε σκηνές βγαλμένες από το ένδοξο παρελθόν. Όταν όλοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους μέσα σε μια ομάδα, τότε οι φίλαθλοι θα απολαμβάνουν αξέχαστες βραδιές όπως έγινε την Τετάρτη. Και τώρα έτοιμοι για τα... αστέρια!