Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας (24/8) στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τρίτη (25/8) προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Ντράγκαν Σάκοτα – Ποια είναι τα δεδομένα όσον αφορά το συμβόλαιο του.

Η ΑΕΚ συνέχισε την προετοιμασία της την Τρίτη (25/8) με νέα πρόσωπα τον Φρανκ Μπάρτλεϊ και τον Γιώργο Τσαλμπούρη. Ο Έλληνας πάουερ φόργουορντ υπέγραψε το συμβόλαιο του και τέθηκε άμεσα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Όσον αφορά τον Αμερικανό γκαρντ που έκανε μια καταπληκτική σεζόν πέρσι με την «Ένωση» (αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Stoiximan GBL, Πολυτιμότερος παίκτης του Basketball Champions League και Μέλος της καλύτερης πεντάδας του BCL) επέστρεψε στην Αθήνα κάνοντας μια χρήση άδειας μερικών ημερών το βράδυ της Δευτέρας (24/8).

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ βρέθηκε την Τρίτη (25/8) στη Sunel Arena, όπου έλαβε μέρος στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας. Ο Αμερικανός σκόρερ έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν σε ισχύ ύψους 200.000 ευρώ και ήδη με το γραφείο που τον εκπροσωπούσε το προηγούμενο διάστημα είχε πέσει στο τραπέζι η πρόταση της ΑΕΚ για νέο διετές συμβόλαιο όπως αποκάλυψε το Gazzetta με αποδοχές 350.000 ευρώ τον πρώτο χρόνο και 500.000 ευρώ τον δεύτερο.

Στην πορεία άλλαξε το γραφείο εκπροσώπησης του σας ενημερώσαμε πρώτοι και πλέον τον αθλητή έχουν αναλάβει οι Άντι Μπουτογιάννης και Τομ Αγγελάκης.

Η ΑΕΚ αναμένεται σύντομα να προχωρήσει σε νέες συζητήσεις με τον αθλητή, καθώς ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει για τους οικονομικούς όρους του νέου συμβολαίου του. Ίσως μάλιστα, η αρχική πρόταση διαφοροποιηθεί κιόλας παρουσιάζοντας μια σημαντική βελτίωση στους οικονομικούς όρους ανά σεζόν, ώστε να τον πείσουν να βάλει την υπογραφή του.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται οι δυο πλευρές (Μπάρτλεϊ-διοίκηση) να καθίσουν σύντομα στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να συζητήσουν για ένα νέο συμβόλαιο με σαφώς καλύτερους οικονομικά όρους για τον Αμερικανό γκαρντ από το υπάρχον που είναι σε ισχύ με την ΑΕΚ.



