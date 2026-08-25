Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Γιώργος Τσαλμπούρης που θα ενισχύσει τη ρακέτα της.

Στο Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως η ΑΕΚ έχει βγει στην αγορά για να βρει άμεσα παίκτη που θα δώσει λύσεις στη ρακέτα και θα καλύψει τις ανάγκες της στη front line.

Η Ένωση βρισκόταν σε προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Τσαλμπούρη και η υπόθεση του Έλληνα ψηλού και η υπόθεση πήγαινε προς ολοκλήρωση με θετική κατάληξη για να επιστρέψει στην ομάδα μετά τη σεζόν 2018-19.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωση την απόκτηση του Έλληνα ψηλού που έρχεται να δώσει λύσεις τόσο στο «4» όσο και στο «5». Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Tην σεζόν που πέρασε, φόρερε τη φανέλα του Πανιωνίου με με 9,6 πόντους και 3,7 ριμπάουντ μέσο όρο στο πρωτάθλημα, ενώ στο Eurocup είχε 11,1 πόντους και 3,4 ριμπάουντ.

Aναλυτικά

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Γιώργο Τσαλμπούρη (30 χρ., 2μ.17), ο οποίος επιστρέφει στη «Βασίλισσα» μετά από 7 χρόνια.

Ο Μακεδόνας φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε σήμερα (25/08) συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Ο Γιώργος υπήρξε «γέννημα» του Πιερικού/Αρχελάου. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στην Ελλάδα το υπέγραψε με την ΑΕΚ (2015-2019), ερχόμενος από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Με την ΑΕΚ πανηγύρισε το Πρωτάθλημα Νέων ΕΣΚΑ 2017 και το Διηπειρωτικό Κύπελλο Ανδρών 2019. Την περίοδο 2017-2018, είχε παραχωρηθεί δανεικός στον Κολοσσό. Έχει αγωνιστεί, επίσης, σε ΠΑΟΚ, Απόλλωνα Πάτρας, Ρεάλ Μπέτις, Μπιλμπάο και Πανιώνιο.

Γιώργο, καλώς όρισες!