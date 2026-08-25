Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε το ακριβές πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν και τα πρώτα φιλικά της ΑΕΚ προκειμένου ο Ντράγκαν Σάκοτα να δει και τα πρώτα δείγματα γραφής της προετοιμασίας.

Η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει στην SUNEL Arena την Νεανική Εστία Μεγαρίδος, ενώ τρεις μέρες αργότερα θα ακολουθήσει το (και πάλι) εντός έδρας φιλικό με το Μαρούσι.

Στη συνέχεια θα πάρει μέρος στο τουρνουά της Τουρκίας για να ακολουθήσουν το τουρνουά της Ρόδου όπου θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό και το «Νίκος Φάσουρας» στο Περιστέρι.

Το πρόγραμμα των φιλικών

26 Αυγούστου

ΑΕΚ - Νεανική Εστία Μεγαρίδος

29 Αυγούστου

ΑΕΚ - Μαρούσι

4 Σεπτεμβρίου

Τράμπζονσπορ - ΑΕΚ

5 Σεπτεμβρίου

Εφές/Έροκσπορ - ΑΕΚ

11 Σεπτεμβρίου

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

13 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα

18 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Κλουζ

19 Σεπτεμβρίου