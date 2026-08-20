Περιστέρι: Στα Δυτικά Προάστια ο Γαβριηλίδης
Σε... μεταγραφικό πυρετό το Περιστέρι! Οι «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης» ανακοίνωσαν και με τη... βούλα τη συμφωνία με τον Χρήστο Γαβριηλίδη για τα επόμενα τρία χρόνια, συνεχίζοντας με γοργούς ρυθμούς την ενίσχυσή τους και τη στελέχωση του ελληνικού κορμού. Ο νεαρός αθλητής θα παραχωρηθεί ως δανεικός στο Ψυχικό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, προκειμένου να πάρει παιχνίδια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:
«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Χρήστο Γαβριηλίδη (20χρ., 2.09), ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.
Ο 20χρονος σέντερ θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στο Ψυχικό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Την περσινή σεζόν (2025-2026) αγωνίστηκε στο North Dakota State College of Science, όπου σε 28 αγώνες είχε 5 πόντους μέσο όρο και 2.2 ριμπάουντ».
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