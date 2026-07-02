Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος είχε συνάντηση με εκπροσώπους των οργανωμένων οπαδών της Ένωσης.

Στο Gazzetta είχαμε αναφέρει πως η προοπτική παραχώρησης του γηπέδου στον Ολυμπιακό για τους αγώνες έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο της ΑΕΚ και ειδικότερα οι οργανωμένοι οπαδοί δεν βλέπουν με... καλό μάτι αυτή την προοπτική. Επίσημα η ΚΑΕ ΑΕΚ δεν έχει τοποθετηθεί για το ζήτημα και σε αυτήν ανήκει και η τελική απόφαση!

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ έχει να χειριστεί μια δύσκολη κατάσταση, αφού υπάρχουν και κάποιες πιέσεις επί του θέματος, ενώ εντός Ιουλίου όπως όλα δείχνουν θα ολοκληρωθεί και η νέα σύμβαση που δίνει το γήπεδο στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια.

Συνάντηση Αγγελόπουλου με τους οργανωμένους οπαδούς

Πάντως ο διοικητικός ηγέτης της Βασίλισσας είχε συνάντηση με τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας. Ο Μάκης Αγγελόπουλος ζήτησε από την Original να στηρίξουν την ομάδα και τη φετινή σεζόν και μέσω των εισιτηρίων διαρκείας, για τα οποία η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ θα βγάλει ανακοίνωση το επόμενο διάστημα με πληροφορίες για τον κόσμο της.

Από την πλευρά τους, οι οργανωμένοι εξέφρασαν την αντίθεση τους στην προοπτική να παραχωρηθεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό για τη σεζόν που έρχεται, δείχνοντας ξεκάθαρα το τι επιθυμούν. Η αγωνιστική περίοδος 2026-27 είναι πολύ σημαντική για την ΑΕΚ λόγω του τοπίου που διαμορφώνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού από τη σεζόν 2027-28 θα ξεκινήσει το NBA Europe για το οποίο η Ένωση έχει καταθέσει φάκελο!

Η ΑΕΚ έχει το βλέμμα της και το μυαλό της στο NBA Europe. Αν κατακτήσει το BCL, θα μπει αυτόματα στην νέα διοργάνωση που θα κάνει πρεμιέρα την αγωνιστική περίοδο 2027-28, ενώ υπάρχει ο δρόμος των προκριματικών, αλλά και εκείνος των μόνιμων αδειών για τη διοργάνωση. Άλλωστε για τον τρίτο δρόμο, εκείνον των μόνιμων αδειών κάνει το καλύτερο που μπορεί για να αυξήσει τις πιθανότητες και ας είναι δύσκολο, αφού ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.

Οι δηλώσεις του Αγγελόπουλου στην Cosmote TV για την προοπτική παραχώρησης της Sunel Arena

«Υπάρχει μια προσέγγιση από τον Ολυμπιακό να τον εξυπηρετήσουμε για κάποιο διάστημα. Έχει γίνει μια πρώτη προσέγγιση. Στο τέλος της ημέρας θα το δούμε, έχει να κάνει με εμπορική συμφωνία. Εκτός γηπέδου προσπαθούμε να εξυπηρετούμε και να βοηθάμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να μεγαλώνει η πίτα.

Το 2020 παρά το ότι είχαμε την πίκρα για το πρωτάθλημα αφήσαμε στην άκρη λεφτά για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 από επιλογή. Αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για να εξυπηρετήσουμε το σύνολο. Είχαμε έναν χορηγό που έπρεπε να δώσει ένα υπόλοιπο και τον στείλαμε στον ανταγωνισμό να δώσει χρήματα στις ομάδες. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ΑΕΚ. Δεν θα πάμε να σκάψουμε γήπεδα», ήταν τα λόγια του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ΑΕΚ.