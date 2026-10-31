Βίκος Φalcons - ΑΕΚ: Η 5άδα ξένων της «Ένωσης»
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Η ΑΕΚ έκανε γνωστή την 5άδα ξένων που θα έχει στη διάθεσή της ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στους Βίκος Φalcons, για την 5η αγωνιστική της GBL.
Νέο απρόοπτο προέκυψε στην ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στους Βίκος Φalcons (15:00 LIVE από το Gazzetta).
Συγκεκριμένα εκτός από την εξάδα των ξένων της «Ένωσης» βρίσκεται ο Νόλεϊ, ο οποίος αντιμετωπίζει συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα.
Αναλυτικά η 5άδα των ξένων της ΑΕΚ:
Μπάρτλει, Λεκαβίτσιους , Τζόζεφ, Μπράουν, Ουίλιαμς
@Photo credits: eurokinissi
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