Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των σημερινών (31/10) αναμετρήσεων για την 5η αγωνιστική της GBL.

Με πέντε αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη GBL.

Στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας (31/10), η ΑΕΚ φιλοξενείται από τους Βίκους Φalcons (15:00 LIVE από το Gazzetta), ενώ μία ώρα αργότερα η Μύκονος υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας Elabet.

Την ίδια ώρα η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Κολοσσό (16:00) και στις 17:00 το Μαρούσι αντιμετωπίζει τον Προμηθέα.

Στο ματς που κλείνει την αυλαία της 1ης μέρας για την 5η αγωνιστική στη GBL, ο Ηρακλής υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Ιβανώφειο» (17:30 LIVE από το Gazzetta).

Αναλυτικά οι αγώνες και τα κανάλια: