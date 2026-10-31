GBL: Οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών (31/10) αναμετρήσεων
Με πέντε αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη GBL.
Στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας (31/10), η ΑΕΚ φιλοξενείται από τους Βίκους Φalcons (15:00 LIVE από το Gazzetta), ενώ μία ώρα αργότερα η Μύκονος υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας Elabet.
Την ίδια ώρα η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Κολοσσό (16:00) και στις 17:00 το Μαρούσι αντιμετωπίζει τον Προμηθέα.
Στο ματς που κλείνει την αυλαία της 1ης μέρας για την 5η αγωνιστική στη GBL, ο Ηρακλής υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Ιβανώφειο» (17:30 LIVE από το Gazzetta).
Αναλυτικά οι αγώνες και τα κανάλια:
- 15:00: Βίκος Φalcons - ΑΕΚ (Σπορ FM TV1)
- 16:00: Μύκονος - Δόξα Λευκάδας Elabet ((Σπορ FM TV 2)
- 16:00: Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου (Σπορ FM TV 3)
- 17:00: Μαρούσι - Προμηθέας (Σπορ FM TV4)
- 17:30: Ηρακλής - ΠΑΟΚ (ΣΚΑΪ)
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