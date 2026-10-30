Σάκοτα: «Με όλο το σεβασμό προς την αντίπαλό μας, εμείς έχουμε μοναδικό στόχο τη νίκη»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα εν όψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τους Βίκος Φalcons στα Ιωάννινα.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, τοποθετήθηκε ενόψει της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης της ομάδας του στα Ιωάννινα, όπου η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει τον Βίκος Falcons στο πλαίσιο της GBL, καταθέτοντας τις σκέψεις του για το παιχνίδι και όσα περιμένει να συναντήσει στο παρκέ.

Αναλυτικά

«Οποιαδήποτε ομάδα κι αν αντιμετωπίζουμε, ανεξάρτητα από συνθήκες, διότι έχουμε πάλι απουσίες, είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτόμαστε πώς θα την κερδίσουμε. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βλέπουμε θετικά την κατάσταση, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή τα προβλήματα θα σταματήσουν.

Με όλο το σεβασμό προς την αντίπαλό μας, που σίγουρα θα παίξει μ’ ενθουσιασμό, και θα παίξει σκληρά όπως το έκανε στα προηγούμενα ματς, εμείς έχουμε ένα στόχο και μόνο, να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να πάρουμε τη νίκη».