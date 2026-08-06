H AEK συνεχίζει να γεμίζει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν. Δείτε πως έχει διαμορφωθεί το depth chart της Ένωσης.

Ακόμα μια πολύ σημαντική κίνηση ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Η Βασίλισσα έκανε δικό της τον πρώην παίκτη του Άρη, Λάντερς Νόλεϊ που έρχεται να δώσει λύσεις στην περιφέρεια της και να προσφέρει σημαντικές βοήθειες στη θέση του small forward. Μαζί με τον Μπάρτλεϊ συνθέτουν ένα ισχυρό δίδυμο στον τομέα του σκοραρίσματος στην περιφέρεια, αφού ο Φρανκ θα παίζει στο «2» και ο Λάντερς στο «3».

Σιγά-σιγά συμπληρώνεται το παζλ της Ένωσης, όμως απομένουν λίγα... κομμάτια ακόμα για να ολοκληρωθεί το ρόστερ.

Η ΑΕΚ θά προσθέσει το επόμενο διάστημα έναν ξένο παίκτη που θα καλύψει τις θέσεις κυρίως το «1» και θα μπορεί να πατήσει και στο «2», δηλαδή ένα ποιοτικό combo guard, ενώ θα αποκτήσει και ένα ποιοτικό ξένο power forward με ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Γκρεγκ Μπράουν και κυρίως ευχέρεια στο σουτ για να ανεβάσει επίπεδο και τη ρακέτα της.

Επίσης η ΑΕΚ θα ενισχύσει το ελληνικό της στοιχείο με ένα παίκτη που θα αγωνίζεται κυρίως ως small forward (ίσως και στο «2»). Τέλος έχει εντοπίσει μια εξαιρετική περίπτωση prospect και θέλει να το κάνει δικό της. Ένας νεαρός Έλληνας παίκτης που είναι εκ των κορυφαίων στην ηλικία του στην χώρα. Άλλωστε φέτος έχει δείξει πως κινείται προς αυτή την κατεύθυνση με τους Χαρτώνα και Γυμνόπουλο.

Το depth chart της ΑΕΚ παίρνει τη μορφή του και μένουν οι τελευταίες πινελιές

Το depth chart της ΑΕΚ

PG: Προσθήκη ξένου, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους (θα παραμείνει), Χαρτώνας

SG: Μπάρτλεϊ, Κατσίβελης, Γυμνόπουλος

SF: Νόλεϊ, προσθήκη Έλληνα

PF: Μπράουν, προσθήκη ξένου

C: Τζόζεφ, Φίζελ, Σκορδίλης

Αρκετοί παίκτες όπως ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης, ο Νόλεϊ και ο Μπράουν μπορούν να καλύψουν πάνω από μια θέσεις.