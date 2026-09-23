ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Ζερβό και τον στέλνει δανεικό στη Νήαρ Ηστ
Συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον η ΑΕΚ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Δημήτρη Ζερβού.
Ο 20χρονος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση και θα δοθεί με μορφή δανεισμού στη Νήρ Ηστ, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Η AEK BC ανακοινώνει, ότι απέκτησε τα δικαιώματα του αθλητή Δημήτρη Ζερβού (20 χρ., 1μ.85), ο οποίος κατά την περασμένη περίοδο αγωνιζόταν στην ΑΓΕΧ.
Ο αθλητής, που συμμετείχε σε μέρος της εφετινής προετοιμασίας της ΑΕΚ, παραχωρείται με τη μορφή δανεισμού στη Νήαρ Ηστ».
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