ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Ζερβό και τον στέλνει δανεικό στη Νήαρ Ηστ

ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Ζερβό και τον στέλνει δανεικό στη Νήαρ Ηστ

Νίκος Καρφής
ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Ζερβό και τον στέλνει δανεικό στη Νήαρ Ηστ

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Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Δημήτρη Ζερβό και τον στέλνει δανεικό στη Νήρ Ήστ, ενόψει της νέας σεζόν.

Συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον η ΑΕΚ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Δημήτρη Ζερβού.

Ο 20χρονος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση και θα δοθεί με μορφή δανεισμού στη Νήρ Ηστ, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η AEK BC ανακοινώνει, ότι απέκτησε τα δικαιώματα του αθλητή Δημήτρη Ζερβού (20 χρ., 1μ.85), ο οποίος κατά την περασμένη περίοδο αγωνιζόταν στην ΑΓΕΧ.

Ο αθλητής, που συμμετείχε σε μέρος της εφετινής προετοιμασίας της ΑΕΚ, παραχωρείται με τη μορφή δανεισμού στη Νήαρ Ηστ».

 


@Photo credits: aekbcgr
     

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