To Gazzetta στέκεται στις κινήσεις που απομένουν στην ΑΕΚ για να κλείσει όλα τα κενά του ρόστερ της και να παρουσιαστεί πανέτοιμη για τη σεζόν που έρχεται.

H AEK μετρά αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας της. Οι παίκτες της Ένωσης θα περάσουν τις ιατρικές τους εξετάσεις στις 17/08, ενώ μία μέρα αργότερα 18/07, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση στη SUNEL Arena, η οποία εδώ και μέρες έγινε γνωστό πως θα είναι το «σπίτι» της ομάδας για τα επόμενα 49 έτη. Μια σπουδαία εξέλιξη για τον οργανισμό της Βασίλισσας.

Η Ένωση χρειάζεται κάποιες κινήσεις ακόμα για να καλύψει όλα τα κενά της και να κλείσει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν που θα είναι μια από τις πιο κρίσιμες στην ιστορία της λόγω και του NBA Europe που θα μπει στι ζωές μας από την αγωνιστική περίοδο 2027-28 και η Βασίλισσα θέλει να είναι μέρος του. είτε μέσω μόνιμης άδειας στο καλύτερο σενάριο, είτε μέσω της πορείας της στο φετινό BCL εκεί όπου οι δύο πρώτοι παίρνουν εισιτήριο για το NBA Europe. Υπάρχει και ο δρόμος των προκριματικών, αλλά θα είναι καλό για την ΑΕΚ να μην φτάσουμε μέχρι εκεί.

Οι κινήσεις που απομένουν για να κλείσει το ρόστερ της

Από το περσινό ρόστερ παρέμειναν οι Φλιώνης, Κατσίβελης, Μπράουν, Μπάρτλεϊ, Φίζελ, Σκορδίλης που έχουν συμβόλαιο για τη σεζόν που έρχεται. Αποκτήθηκαν ήδη ο Τζόζεφ που θα δώσει λύσεις στη θέση του σέντερ και οι σούπερ ταλαντούχοι Χαρτώνας και Γυμνόπουλος. Ο πρώτος έπαιξε και με την Εθνική Εφήβων στο πρόσφατο Eurobasket U18.

Eπίσης η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, έχει κλείσει τον small forward Λάντερς Νόλεϊ και απομένει μόνο η ανακοίνωση του. Στην Βασίλισσα θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν όπως όλα δείχνουν ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Μάλιστα αναμένεται να αγωνίζεται ως Έλληνας και δεν θα πιάνει θέση ξένου, αφού θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο. O Φλιώνης θα ρίξει άγκυρα στη SUNEL Arena και όπως φαίνεται, θα ανανεώσει μέχρι το 2029, με τον captain να είναι αναπόσταστο μέλος της ομάδας εδώ και χρόνια.

Η ΑΕΚ φυσικά θα βάλει στο οπλοστάσιο της το επόμενο διάστημα έναν ξένο παίκτη με ποιότητα που θα καλύψει τις θέσεις κυρίως το «1» και θα μπορεί να πατήσει και στο «2», δηλαδή ένα ποιοτικό combo guard, ενώ θα αποκτήσει και ένα ξένο power forward με ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Γκρεγκ Μπράουν και κυρίως ευχέρεια στο σουτ.

Επιπλέον η ΑΕΚ επιθυμεί να ενισχύσει το ελληνικό της στοιχείο, με ένα παίκτη που θα αγωνίζεται κυρίως ως small forward. Τέλος η Ένωση έχει εντοπίσει και θέλει κάνει δικό της ακόμα έναν νεαρό Έλληνα παίκτη που είναι εκ των κορυφαίων στην ηλικία του στην χώρα. Άλλωστε φέτος έχει δείξει πως κινείται προς αυτή την κατεύθυνση με τους Χαρτώνα και Γυμνόπουλο. Δύο παιδιά που το μέλλον τους ανήκει. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ένας εκ των δύο θα βρίσκεται και στην 12άδα στα ματς.

Το depth chart της ΑΕΚ

PG: Προσθήκη ξένου, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους (θα παραμείνει), Χαρτώνας

SG: Μπάρτλεϊ, Κατσίβελης, Γυμνόπουλος

SF: Νόλεϊ, προσθήκη Έλληνα

PF: Μπράουν, προσθήκη ξένου

C: Τζόζεφ, Φίζελ, Σκορδίλης

Αρκετοί παίκτες όπως ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης, ο Νόλεϊ και ο Μπράουν μπορούν να καλύψουν πάνω από μια θέσεις.