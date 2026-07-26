Εξαντλήθηκαν σε λίγα λεπτά τα διαθέσιμα ελεύθερα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παροξυσμός για τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ! Μετά την χθεσινή (25/07) ανακοίνωση που έκανε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ για τη διάθεση των ελεύθερων εισιτηρίων διαρκείας ενόψει της νέας σεζόν, οι οπαδοί του «δικεφάλου» του βορρά, τα εξάντλησαν σε λίγα λεπτά

Συγκεκριμένα σήμερα (26/07), μετά τις 12:00 το μεσημέρι βγήκαν στον... αέρα, περιορισμένα διαρκείας, με τον φίλους του ΠΑΟΚ να τα κάνουν sold out σε λίγα μόλις λεπτά. Μάλιστα υπήρξε.... ουρά προτεραιότητας, προκειμένου να εισέλθουν στην πλατφόρμα.

Για ακόμη μία φορά, οι οπαδοί των «ασπρόμαυρων» δείχνουν έμπρακτα την στήριξή τους στην ομάδα, την ώρα που ανυπομονούν για την έναρξη της νέας χρονιάς και του καινούργιου project με τον Αντρέα Τρινκιέρι στο πάγκο.

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της ΚΑΕ, η διάθεση των νέων εισιτηρίων ξεκινά το μεσημέρι (12:00) της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Εξαντλήθηκαν τα πρώτα 5.000 εισιτήρια διαρκείας!

Η απίστευτη ανταπόκριση του κόσμου του ΠΑΟΚ και η εξάντληση των πρώτων 5.000 εισιτηρίων διαρκείας αποτελούν την πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι η νέα σεζόν ξεκινά με τη δυναμική που της αξίζει.

Θέλοντας να ανταποκριθεί στην πρωτοφανή ζήτηση και να δώσει την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους φιλάθλους να βρεθούν δίπλα στην ομάδα, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισε τη διάθεση επιπλέον 1.000 εισιτηρίων διαρκείας.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που θα διατεθούν για τη σεζόν 2026-27 αυξάνεται στις 6.000.

Η διάθεση των νέων εισιτηρίων ξεκινά το μεσημέρι (12:00) της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Γίνε κι εσύ μέρος αυτής της μοναδικής προσπάθειας. Κλείσε τη θέση σου στο PAOK Sports Arena και ζήσε από κοντά κάθε στιγμή της νέας σεζόν».

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