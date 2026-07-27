Ευθεία επίθεση Original σε Αγγελόπουλο: «Για εμάς τελείωσες»

Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης επιτέθηκαν στον Μάκη Αγγελόπουλο, μετά τη συμφωνία της «Ένωσης» με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της SUNEL Arena.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν έρθει σε τελική συμφωνία, για την παραχώρηση της SUNEL Arena στους «ερυθρόλευκους» για τα παιχνίδια σε EuroLeague και Stoiximan GBL, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της «Ένωσης» έκαναν γνωστή την πρώτη επίσημη αντίδρασή τους, μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών και μέσω σκληρής ανακοίνωσης «επιτέθηκαν» στον ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκη Αγγελόπουλο.

Συγκεκριμένα τόνισαν πως δεν ήθελαν με τίποτα να πραγματοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Επίσης υποστηρίζουν πως υπήρχε συνάντηση μεταξύ των οπαδών και του Μάκη Αγγελόπουλου, εκφράζοντάς του τα παράπονα τους και τονίζοντάς του δια ζώσης, να μην γίνει η συμφωνία με τον Ολυμπιακό, καθώς δεν επιθυμούν να μοιράζονται το γήπεδο.

Οι «original» πλέον «ξεγράφουν» τον Μάκη Αγγελόπουλο, γράφοντας αναλυτικά πως «τελείωσε» και έκανε την δική του επιλογή, δίχως να λάβει υπόψιν του το «θέλω» των οπαδών της ΑΕΚ που ήταν ξεκάθαρη η πρόθεσή τους, να μην μοιράζονται το γήπεδο με τον Ολυμπιακό.