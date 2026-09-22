Ο Ηρακλής αντιμετώπισε τη Μύκονο για τα 33α Μαυροσκούφεια και πήρε τη φιλική νίκη με 84-73.

Ο Ηρακλής έφτασε σε μια ακόμα φιλική νίκη. Αντιμετώπισε τη Μύκονο στα «33α Μαυροσκούφεια» και με έμφαση στην επίθεση και βάζοντας τις βάσεις από το πρώτο δεκάλεπτο, κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα με 84-73.

Ο «Γηραιός» είχε συνολικά τέσσερις διψήφιους παίκτες, με τον Μέλβιν να είναι πρώτος σκόρερ με 17 πόντους. Για τη Μύκονο ξεχώρισε ο Κάναντι, ο οποίος είχε 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 29-16, 49-39, 68-60, 84-73

Ηρακλής (Λούκιτς): Λεκιού 6, Μπαλοδήμος, Μέλβιν 17, Στάιλς 14, Χόρκλερ 14, Ντιαρά 15, Σλαφτσάκης 2, Σίλας 6, Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 6, Σταυρακόπουλος.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 7, Άπλμπι 8, Μουρ 2, Καββαδάς, Σκουλίδας 3, Τίγκας 12, Σιδηροηλίας 2, Τόλιας, Ιατρίδης, Λοβ 10, Χάρελ 14, Κάναντι 15.