Ηρακλής - Μύκονος 84-73: Φιλική νίκη με τρομερή επίθεση
Ο Ηρακλής έφτασε σε μια ακόμα φιλική νίκη. Αντιμετώπισε τη Μύκονο στα «33α Μαυροσκούφεια» και με έμφαση στην επίθεση και βάζοντας τις βάσεις από το πρώτο δεκάλεπτο, κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα με 84-73.
Ο «Γηραιός» είχε συνολικά τέσσερις διψήφιους παίκτες, με τον Μέλβιν να είναι πρώτος σκόρερ με 17 πόντους. Για τη Μύκονο ξεχώρισε ο Κάναντι, ο οποίος είχε 15 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 29-16, 49-39, 68-60, 84-73
Ηρακλής (Λούκιτς): Λεκιού 6, Μπαλοδήμος, Μέλβιν 17, Στάιλς 14, Χόρκλερ 14, Ντιαρά 15, Σλαφτσάκης 2, Σίλας 6, Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 6, Σταυρακόπουλος.
ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 7, Άπλμπι 8, Μουρ 2, Καββαδάς, Σκουλίδας 3, Τίγκας 12, Σιδηροηλίας 2, Τόλιας, Ιατρίδης, Λοβ 10, Χάρελ 14, Κάναντι 15.
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