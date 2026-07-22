Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κυριάκου Πετανίδη, ο οποίος έρχεται να δώσει επιπλέον λύσεις στη θέση του σέντερ.

Στην ενίσχυση της γραμμής των ψηλών της προχώρησε η Μύκονος, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κυριάκου Πετανίδη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο 25χρονος σέντερ (2,04 μ.) έκανε τα πρώτα του βήματα στο επίπεδο της Stoiximan GBL με τη φανέλα του Άρη, καταγράφοντας τις πρώτες συμμετοχές του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ τη διετία 2020-22. Την περασμένη χρονιά φόρεσε τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας στην Elite League, πραγματοποιώντας σταθερές εμφανίσεις. Σε 24 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας είχε κατά μέσο όρο 7,3 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ, αποτελώντας μία αξιόπιστη λύση κοντά στο καλάθι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Μύκονος BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κυριάκο Πετανίδη για τη σεζόν 2026/27.

Ο Κυριάκος Πετανίδης γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 2001, έχει ύψος 2,04 μ. και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Κόροιβου Αμαλιάδας, καταγράφοντας 7,3 πόντους με 50,8% ευστοχία στα σουτ εντός πεδιάς, 6,2 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 24 συμμετοχές στην κανονική περίοδο της Elite League, με μέσο όρο 19,4 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Με τον Κόροιβο είχε επίσης κατά μέσο όρο 14,5 πόντους, 9,5 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε δύο συμμετοχές στα playoffs.

Ο 25χρονος σέντερ αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο Ανδρών με τη φανέλα του Άρη τη διετία 2020-22, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στη Stoiximan GBL. Τη σεζόν 2023/24 αγωνίστηκε στον Αίαντα Ευόσμου, έχοντας κατά μέσο όρο 5 πόντους και 3,7 ριμπάουντ σε 29 συμμετοχές στην Elite League.

Την επόμενη χρονιά φόρεσε τη φανέλα του Πανερυθραϊκού, μετρώντας κατά μέσο όρο 6,2 πόντους και 4,6 ριμπάουντ σε 25 αγώνες της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ, πριν αγωνιστεί στον Κόροιβο.

Πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της στο FIBA Europe Cup 2026/27.»

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Καπετανίδη: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για αυτή τη νέα πρόκληση. Έχω αγωνιστεί αρκετές φορές ως αντίπαλος της Μυκόνου στις εθνικές κατηγορίες και ήταν μια ομάδα στην οποία πάντα ήθελα να βρεθώ. Μου αρέσει η φιλοσοφία του οργανισμού, αλλά και το γεγονός ότι ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο και δημιουργεί μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Είναι κάτι που πραγματικά ζήλευα ως αντίπαλος.

Αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη μου χρονιά ως ενεργό μέλος ομάδας της Stoiximan GBL, αφού τα προηγούμενα χρόνια στον Άρη ήμουν σε διαφορετικό στάδιο της καριέρας μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Έχω ήδη μιλήσει με τον κόουτς Βαγγέλη Ζιάγκο, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, και πάντα ήθελα να συνεργαστούμε.

Έχουμε μεγάλη διάθεση να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά για τη Μύκονο, καθώς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, και θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στο FIBA Europe Cup, εκπροσωπώντας επάξια την ομάδα και το νησί. Αντίστοιχα, στόχος μας είναι να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται και στο ελληνικό πρωτάθλημα»

Ο 25χρονος σέντερ πρόσθεσε: «Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό καθημερινά στην προπόνηση, θα δουλεύω σκληρά για να κερδίσω τη θέση μου και θα προσπαθώ να βοηθώ όλους τους συμπαίκτες μου να γίνονται καλύτεροι. Ο υγιής ανταγωνισμός στην προπόνηση κάνει όλους να βελτιώνονται και αυτό είναι κάτι που μόνο καλό μπορεί να φέρει στην ομάδα.

Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει καλό κλίμα, να κερδίζει η ομάδα και να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Ανυπομονώ ιδιαίτερα για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, ώστε να ζήσω την ατμόσφαιρα ως παίκτης της Μυκόνου.

Θυμάμαι ότι κάθε φορά που ερχόμουν ως αντίπαλος, το γήπεδο ήταν κατάμεστο και η ατμόσφαιρα πραγματικά εντυπωσιακή. Τώρα ανυπομονώ να το ζήσω από την άλλη πλευρά και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία».