Οι χαμηλές επιδόσεις του Ζερμέιν Λοβ προκαλούν έντονο προβληματισμό στον προπονητή της Μυκόνου Βαγγέλη Ζιάγκο.

Έντονος είναι ο προβληματισμός στη Μύκονο, όσον αφορά το μέλλον του Ζερμέιν Λοβ στην ομάδα. Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ που αποκτήθηκε για να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή, μετά την μη ανανέωση της συνεργασίας με τον Κέντρικ Ρέϊ ακόμη δεν έχει πείσει με την απόδοση του και αυτό το γεγονός έχει προβληματίσει αρκετά τον έμπειρο τεχνικό της ομάδας Βαγγέλη Ζιάγκο.

Ο τεχνικός της Μυκόνου είδε τον παίκτη του απέναντι στον Άρη στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια» το απόγευμα της Κυριακής (20/9) στο «Ιβανώφειο» να τελειώνει τον αγώνα με 2 πόντους και 3 ριμπάουντ και όπως είναι λογικό αυτό δεν του άρεσε.

Ασφαλώς και θα έχει κάποιες ευκαιρίες ακόμη, αλλά αν δεν αλλάξει το... τσιπάκι του αγωνιστικά, ώστε να γίνει πιο ουσιαστικός στο παιχνίδι της ομάδας και να την βοηθήσει πολύ περισσότερο, τότε ίσως τεθεί θέμα αντικατάστασης του. Άμεσα θα έχει και κάποιες ακόμη ευκαιρίες, πριν πάρει την οριστική του απόφαση ο Βαγγέλης Ζιάγκος για τον παίκτη.

