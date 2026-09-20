Ζιάγκος: «Ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος πραγματοποίησε δηλώσεις μετά την ήττα της Μυκόνου από τον Άρη και μίλησε για τον βαθμό ετοιμότητας που βρίσκεται η ομάδα του.

Μετά την ήττα της Μυκόνου από τον Άρη με 80-64, ο Βαγγέλης Ζιάγκος πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του.

Μάλιστα μίλησε και για τον βαθμό ετοιμότητας που βρίσκεται ο σύλλογος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

«Κατ’ αρχάς, συγχαρητήρια στον Άρη. Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά τους διοργανωτές για τη φιλοξενία και την πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε ένα ιστορικό τουρνουά, όπως τα Μαυροσκούφεια.

Είναι γεγονός ότι δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για κάποιους λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε. Για εμάς, επί της ουσίας, η προετοιμασία μας ξεκίνησε πριν από τρεις ημέρες. Δεν έχουμε μπει ακόμη όλοι μαζί στο γήπεδο.

Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που χρειάζεται συνεργασίες, αυτοματισμούς και ρόλους. Είμαστε, λοιπόν, σε μια διαδικασία στην οποία ακόμα ψαχνόμαστε, προσπαθώντας να βρούμε τον ρυθμό, τους ρόλους και τους αυτοματισμούς μας. Θέλουμε χρόνο και είμαστε αρκετά πίσω, αλλά κάθε μέρα που περνάει λειτουργεί υπέρ μας. Έχουμε υπομονή. Το σημαντικότερο είναι ότι ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Ξέρουμε, επίσης, τη διαδικασία που απαιτείται για να φτάσουμε εκεί».

Σε ερώτηση για τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Μύκονος , πραγματοποιώντας την προετοιμασία της μακριά από το νησί, είπε: «Είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες για μια νησιωτική ομάδα, όπως είμαστε εμείς. Η ομάδα είναι διαρκώς από πόλη σε πόλη και από λεωφορείο σε λεωφορείο. Φιλοξενούμαστε όλο αυτό το διάστημα σε άλλες πόλεις.

Αυτό έχει, πρώτον, ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν τον προσωπικό τους χώρο και να χρειάζεται να μένουν μαζί σε διπλά δωμάτια καθημερινά, για 25-30 ημέρες, συνεχίζοντας παράλληλα τη δουλειά τους κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Κατά δεύτερον, δεν έχουμε το δικό μας γήπεδο για να κάνουμε τις προπονήσεις μας. Φιλοξενούμαστε σε γήπεδα, αλλά έχουμε ένα αυστηρό δίωρο προπόνησης. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το επίπεδο και στη δεδομένη χρονική περίοδο ένα δίωρο δεν είναι αρκετό.

Είναι κάποιες αντικειμενικές συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να προσαρμοστούμε και να τις αποδεχτούμε. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η συνθήκη και προχωράμε».

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος κλήθηκε να σχολιάσει τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είμαστε έτοιμοι στον βαθμό που θα θέλαμε. Ο βαθμός ετοιμότητάς μας θα βρίσκεται περίπου στο 50-60%. Γι’ αυτό είπα και προηγουμένως ότι κάθε μέρα που περνάει, κάθε αγωνιστική στιγμή που περνάει, είναι σημαντική για εμάς και προς όφελός μας.

Με αυτό το πρόγραμμα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, και με την ευρωπαϊκή μας συμμετοχή, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πράγματα, να δοκιμάσουμε πράγματα, να βρούμε αγωνιστικό ρυθμό, να αφομοιώσουμε αυτοματισμούς και να αποκτήσουμε χημεία. Θεωρούμε ότι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα είμαστε σε ένα καλό αγωνιστικό επίπεδο μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα».