Δείτε τα βίντεο του Gazzetta από την άφιξη του Τσέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Τούρκος φόργουορντ βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (19/07) στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ!

Την Δευτέρα (20/07) έχει προγραμματιστεί η επίσημη παρουσίασή του από τη διοίκηση του «δικεφάλου» ενώ νωρίτερα θα έχει προηγηθεί και η επισημοποίηση της μεταγραφής.

Δείτε το σχετικό βίντεο του Gazzetta