Όσμαν: Το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη του Τούρκου φόργουορντ στη Θεσσαλονίκη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τα βίντεο του Gazzetta από την άφιξη του Τσέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
Ο Τούρκος φόργουορντ βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (19/07) στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ!
Την Δευτέρα (20/07) έχει προγραμματιστεί η επίσημη παρουσίασή του από τη διοίκηση του «δικεφάλου» ενώ νωρίτερα θα έχει προηγηθεί και η επισημοποίηση της μεταγραφής.
Δείτε το σχετικό βίντεο του Gazzetta
Η άφιξη του Τσέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ!#paokbc pic.twitter.com/6KffrJG3CW— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.