Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστή την ημέρα και την ώρα που θα παρουσιάσει τον Τσέντι Όσμαν.

Σε ρυθμούς... Τσέντι Όσμαν άρχισαν να κινούνται ήδη στον ΠΑΟΚ καθώς έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες για την παρουσίαση του Τούρκου φόργουορντ.

Είναι γεγονός ότι ο «δικέφαλος» έριξε την βόμβα του καλοκαιριού καθώς απέκτησε από τον Παναθηναϊκό τον Τσέντι Όσμαν για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αν και εκκρεμούν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση του «deal» ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε το «πότε» και το «που» θα γίνει η παρουσίαση του Τούρκου.

Συγκεκριμένα με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media ανέφερε ότι «κάποιος έρχεται» στην «PAOK Sports Arena» το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας (20/7, 18:30).