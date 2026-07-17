ΠΑΟΚ: Η μέρα και η ώρα που θα παρουσιαστεί ο Τσέντι Όσμαν
Σε ρυθμούς... Τσέντι Όσμαν άρχισαν να κινούνται ήδη στον ΠΑΟΚ καθώς έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες για την παρουσίαση του Τούρκου φόργουορντ.
Είναι γεγονός ότι ο «δικέφαλος» έριξε την βόμβα του καλοκαιριού καθώς απέκτησε από τον Παναθηναϊκό τον Τσέντι Όσμαν για τα επόμενα τρία χρόνια.
Αν και εκκρεμούν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση του «deal» ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε το «πότε» και το «που» θα γίνει η παρουσίαση του Τούρκου.
Συγκεκριμένα με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media ανέφερε ότι «κάποιος έρχεται» στην «PAOK Sports Arena» το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας (20/7, 18:30).
🗓️ Monday 20/7— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 17, 2026
🕡 18:30
📍 PAOK Sports Arena
🏁 Be there. pic.twitter.com/I2v4JNIEZD
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