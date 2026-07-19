Καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιστροφής του Βασίλη Τολιόπουλου, εντός του προσεχούς τριημέρου αναμένεται και η ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ Άρης.

Οι «κίτρινοι» έχουν πολύ ξεκάθαρο προγραμματισμό στην κοινοποίηση των συμφωνιών με τους παίκτες. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, σήμερα (19/7) θα ανακοινωθεί η απόκτηση του Στέφαν Γιόβιτς σε μία ακόμη κίνηση του Άρη με άρωμα Euroleague. Η επόμενη ανακοίνωση θα αφορά τον Βασίλη Τολιόπουλο ο οποίος έπειτα από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα αλλά και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της εβδομάδας, πλέον απολαμβάνει μερικές ημέρες διακοπών με την οικογένειά του στα Δωδεκάνησα.

Η συμφωνία μεταξύ Άρη-Παναθηναϊκού και Βασίλη Τολιόπουλου έχει κλειδώσει εξάλλου από την περασμένη Παρασκευή καθώς οι «κίτρινοι» θα καταβάλλουν ποσό της τάξεως του 1.000.000 ευρώ ενώ ο διεθνής γκαρντ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της ομάδας με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών. Αυτή ήταν εξάλλου η επιθυμία του παίκτη και στην πραγματικότητα η στάση του έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ανατροπή των δεδομένων από τα τέλη της εβδομάδας που φεύγει και με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή του στο Nick Galis Hall.