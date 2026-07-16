Παναθηναϊκός και Άρης βρίσκονται πολύ κοντά στην τελική συμφωνία για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου .

Το όνομα του Βασίλη Τολιόπουλο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τον τελευταίο καιρό, με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, όσον αφορά την παραχώρησή του και σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν βρει σημείο επαφής και είναι μια ανάσα από την τελική συμφωνία.

Από τη μία, οι «κίτρινοι» βλέπουν στο πρόσωπο του Έλληνα γκαρντ έναν παίκτη, τον οποίο ο Βασίλης Σπανούλης επιθυμεί διακαώς για την περιφέρεια της ομάδας και από την άλλη, ο παίκτης θα έχει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, βλέποντας τις αποδοχές του έως και να διπλασιάζονται.

Σε ό,τι αφορά στις διαπραγματεύσεις, Παναθηναϊκός και Άρης έχουν βρει σημείο επαφής για το ποσό που θα απαιτηθεί, ώστε οι «πράσινοι» να δώσουν το «ΟΚ» για το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο το τελικό deal δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αφού ακόμα δεν επιτευχθεί πλήρης συμφωνία.

Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ένα deal το οποίο βρίσκει σύμφωνες όλες τις πλευρές, φαίνεται πως όλα παίρνουν τον... δρόμο τους, προκειμένου να επιστρέφει ο Βασίλης Τολιόπουλος στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και η συμφωνία φαντάζει θέμα χρόνου.

Μάλιστα, λέγεται ότι το ποσό θα ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ. Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι άμεσες, έτσι ώστε να βρεθεί η οριστική συμφωνία. Σχετικά με το συμβόλαιο του παίκτη, αναμένεται να είναι 4ετές με τις ετήσιες αποδοχές του να κυμαίνονται στο εκατομμύριο.

Από το Gazzetta είχατε ενημερωθεί από την Τρίτη (14/7) ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τον Βασίλη Τολιόπουλο, διότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είχε υψώσει κάποιο απαγορευτικό για τη μεταγραφή του 30χρονου γκαρντ.