Πανταζόπουλος: «Είναι σημαντική μέρα για τον Ηρακλή, έχουμε τη δυνατότητα διάκρισης στον όμιλο»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ηρακλή, Γιώργος Πανταζόπουλος, πραγματοποίησε δηλώσεις μετά την κλήρωση του FIBA Europe Cup.

Ολοκληρώθηκε στο Μόναχο η κλήρωση του FIBA Europe Cup, με τον Ηρακλή να μαθαίνει τους αντιπάλους του και τον Γιώργο Πανταζόπουλο να πραγματοποιεί δηλώσεις.

Συγκεκριμένα ο «γηραιός» θα αντιμετωπίσει στους ομίλους, την ΑΕΚ Λάρνακας, τη Βίρτζμπουργκ, την Ταρτού, την Ντζίκι Βαρσοβίας και την Σκόπιε. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ομάδας τόνισε.

«Είναι σημαντική μέρα για τον Ηρακλή και για όλο τον οργανισμό, διότι μετά από χρόνια επιστρέφει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA. Σε ό,τι αφορά την κλήρωση, είναι μέρος της διαδικασίας και με μια πρώτη ματιά στο αποτέλεσμά της φαίνεται ότι είμαστε σ’ έναν όμιλο, όπου έχουμε τη δυνατότητα διάκρισης. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από τη στελέχωση του ρόστερ και θα φανεί μέσα στη σεζόν. Ο Ηρακλής θα παραταχθεί σε όλα τα παιχνίδια, με σεβασμό σε όλες τις ομάδες και θα κοιτάξει να πάει όσο πιο μακριά μπορεί, βλέποντας κάθε αγώνα ξεχωριστά».