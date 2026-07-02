Ντιμιτρίεβιτς: «Από τους βασικότερους λόγους που υπέγραψα στον Άρη ήταν ο Σπανούλης»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη έκανε ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε στο τι του είπε ο Βασίλης Σπανούλης για να τον πείσει.

Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη και μίλησε για την απόφασή του να παίξει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο 28χρονος γκαρντ ανέφερε και τη συνομιλία που είχε με τον Βασίλη Σπανούλη και τι του είπε, προκειμένου να τον πείσει να φορέσει τα «κίτρινα».

Στο τέλος δεν παράλειψε να στείλει το δικό του μήνυμα στους οπαδούς του Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς:

«Είμαι σίγουρα ενθουσιασμένος. Έρχομαι σε μία θρυλική ομάδα και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνει. Είναι ένα μέρος όπου ένιωσα από την αρχή ότι με θέλουν και με εκτιμούν», τονίζει.

Ο ΑΡΗΣ μπήκε στην εποχή του Βασίλη Σπανούλη και ο διεθνής άσος επισημαίνει το ρόλο που έπαιξε αυτό στην απόφασή του να φορέσει τα κιτρινόμαυρα.

«Είναι όντως μία νέα εποχή και εύχομαι να είναι πολύ επιτυχημένη. Για μένα, ένας από τους βασικότερους λόγους που υπέγραψα στον ΑΡΗ ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Μου εξήγησε το νέο πρότζεκτ, το ρόλο μου σ’ αυτό και όπως είπα, βλέπω να έρχονται μεγάλες στιγμές μπροστά μας. Ο στόχος είναι να κερδίζουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουμε και να έχουμε τη νοοτροπία ότι πάμε για να την κατακτήσουμε».

Ο Ντιμιτρίεβιτς έχει παραστάσεις και εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο. Τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος απ’ αυτόν;

«Εμπειρία και ηγεσία. Θέλω μόνο να κερδίζω, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα και θέλω να συμβάλω για να το καταφέρει η ομάδα».

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ υπήρξε συμπαίκτης με τον νυν General Manager της ΚΑΕ, Νίκο Ζήση, το 2019-20 στην Badalona και έχει μιλήσει με πολύ καλά λόγια γι’ αυτόν. Τι περιμένει από τη σημερινή συνεργασία τους;

«Ο Νίκος υπήρξε ένας σπουδαίος μέντορας στην καριέρα μου. Περάσαμε μόλις έξι μήνες ως συμπαίκτες στην Μπανταλόνα, αλλά καταφέραμε να χτίσουμε μία φοβερή σχέση η οποία κράτησε στο χρόνο. Το εκτιμώ πολύ αυτό. Τώρα, θα συνεργαστούμε με μία νέα μορφή, η οποία θα έλεγα ότι συμπληρώνει τον κύκλο. Σίγουρα ένας σημαντικός λόγος που αποφάσισα να έρθω στον ΑΡΗ είναι η παρουσία του Νίκου, τον οποίο γνωρίζω και εμπιστεύομαι στον απόλυτο βαθμό».

Κλείνοντας, στέλνει το μήνυμά του στον κόσμο του ΑΡΗ .

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μπροστά σας. Γνωρίζω την πείνα και τον ενθουσιασμό που έχετε για την ερχόμενη σεζόν και εύχομαι να πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες μαζί».