Μόργκαν: «Ο Σπανούλης με ήθελε και παλιότερα, ο κόσμος είναι απίστευτος»

Ο Ματ Μόργκαν στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη αποκάλυψε πως ο Σπανούλης τον ήθελε και στο παρελθόν και χαρακτήρισε απίστευτους τους οπαδούς της ομάδας.

Μέλι... έσταξε για τον Άρη στις πρώτες του δηλώσεις ο Ματ Μόργκαν! Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ αφίχθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους και στα πρώτα του λόγια ως παίκτης του «Θεού του Πολέμου» στάθηκε στον Βασίλη Σπανούλη και στον κόσμο της ομάδας.

Ο πρώην αθλητής της Βίρτους Μπολόνια, άφησε την Ιταλία και τη EuroLeague με σκοπό να κυριαρχήσει στη νέα εποχή του συλλόγου, που έχει πολλές φιλοδοξίες για τη σεζόν 2026-27 εντός και εκτός των συνόρων. Ο νέος scoring guard του Άρη θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία υπό τις οδηγίες του τεχνικού επιτελείου.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι για τον κόσμο της ομάδας; Είναι απίστευτοι. Μου έχουν στείλει ήδη πολλές φωτογραφίες. Η πόλη είναι απίθανη. Φυσικά η ομάδα μας έχει μεγάλους στόχους και φιλοδοξίες. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να ξεκινήσω.

Μίλησα με τον κόουτς Σπανούλη πριν πάρω την απόφαση να έρθω. Έχουμε καλές σχέσεις, προσπάθησε να με πάρει και πριν κάποια χρόνια σε ομάδα. Νομίζω είναι το κατάλληλο timing και για τους δυο μας να συνεργαστούμε. Ανυπομονώ να μάθω πολλά από αυτόν και να νικήσω για αυτόν. Μίλησα με τον Λίντελ.

Οι γονείς μου και του Ρόμπινσον Ερλ είναι φίλοι, τον ξέρω. Φυσικά έχω παίξει αντίπαλους με τον Νένο (Ντιμιτρίεβιτς) και τον Κεμ (Μπιρτς). Με τους περισσότερους έχω παίξει αντίπαλους. Ανυπομονώ να τους δω όμως ως συμπαίκτες και όχι ως αντιπάλους.

Ο μόνος μας στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι που μπορούμε. Να διεκδικούμε πάντα. Έχουμε καλή ομάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.

Ο Άρης έχει μια ποιοτική ομάδα και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι», είπε χαρακτηριστικά και έδωσε το έναυσμα στον κόσμο της ομάδας: «Πάμε! Ανυπομονώ να σας δω στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Μόνος μας στόχος είναι η νίκη».