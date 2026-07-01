Ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Νένο Ντιμιτρίεβιτς.

Έπειτα από «μισή» χρονιά παρουσίας στην Μπάγερν, ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς αποχαιρέτησε τη Μπάγερν και ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση της καριέρας του. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκαρντ που ανεβάζει επίπεδο την περιφέρεια της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στους Βαυαρούς είχε φέτος στη Εuroleague 11 πόντους και 4.1 ασίστ ανά αγώνα στα 16 ματς που πάτησε παρκέ. Ο Ντιμιτρίεβιτς υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Neno Dimitrijevic για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο αθλητής αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη ρωσική Zenit Saint Petersburg, με την οποία είχε συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Neno Dimitrijevic γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1998 στα Σκόπια και με ύψος 1.90μ. αγωνίζεται στη θέση του point guard.

Ο 28χρονος άσος ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα του το 2016 στην Joventut Badalona, στην οποία παρέμεινε έως το 2021, έχοντας υπάρξει συμπαίκτης του νυν General Manager της ΚΑΕ ΑΡΗΣ, Νίκο Ζήση, τη σεζόν 2019-20. Η καλύτερη χρονιά του στην ισπανική ομάδα ήταν η τελευταία του (2020-21), όπου μέτρησε 10.4 πόντους και 3.6 ασίστ.

Το 2021 υπέγραψε στη Valencia, έχοντας 9.5 πόντους και 4.2 ασίστ στην πρώτη χρονιά. Το 2022 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Unics Kazan, την οποία οδήγησε στον τίτλο της VTB (4-1 τη Lokomotiv Kuban), κερδίζοντας τον τίτλο του MVP των τελικών. Στη δεύτερη σεζόν του στη ρωσική ομάδα μέτρησε 18.6 πόντους και 6.7 ασίστ και αναδείχτηκε MVP του πρωταθλήματος.

Το 2024 υπέγραψε στην Olimpia Milano και σε 27 παρουσίες στη Euroleague μέτρησε 7.6 πόντους και 2.9 ασίστ, σε 16’.9’’ συμμετοχής ανά αγώνα. Το 2025 επέστρεψε στη Ρωσία για λογαριασμό της Zenit Saint Petersburg (11.5 πόντους, 5.7 ασίστ κατά μέσο όρο). Στα μέσα της σεζόν παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Bayern Munich και σε 16 αγώνες στη Euroleague είχε 11 πόντους και 4.1 ασίστ ανά αγώνα.