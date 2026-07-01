Το Gazzetta σκιαγραφεί το προφίλ του Νέλι Τζόζεφ και στέκεται στο στυλ παιχνιδιού του παίκτη της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ανέβηκε επίπεδο στο «5» πριν λίγες μέρες με την απόκτηση του Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών (1+1) με την Ένωση όπου το καλοκαίρι του 2027 υπάρχει οψιόν και από τις δύο πλευρές.

Μια σπουδαία κίνηση από τους «κιτρινόμαυρους» η οποία ισοδυναμεί με μια τεράστια υπέρβαση από την διοίκηση της ΑΕΚ, όντας μια από τις δαπανηρές από οικονομικής πλευράς κινήσεις του Μάκη Αγγελόπουλου (πρώτος χρόνος 550.000 και τον δεύτερο 650.000). Με τα bonus επίτευξης στόχων οι απολαβές αγγίζουν τα 1.3-1.4 εκατομμύρια.

Το Gazzetta στέκεται στο στυλ παιχνιδιού του πρώην παίκτη της Στρασμπούρ και στα στοιχεία που θα δώσει στην ΑΕΚ.

Φοβερός ριμπάουντερ, κλειδί το επιθετικό ριμπάουντ

Ο Νέλι Τζόζεφ φημίζεται για την ικανότητα που έχει στα ριμπάουντ. Έχει καλές τοποθετήσεις και άλμα στο σωστό χρόνο, ελέγχοντας την ρακέτα.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ υπό τις οδηγίες του Πιτίνο στο NCAA με τη φανέλα του Iona, έδειξε με το καλημέρα την έφεση στα ριμπάουντ. Το 2020-21 μέτρησε 7.5 ριμπάουντ. Την επόμενη σεζόν είχε 8.2 ριμπάουντ και το 2022-23 κατέβαζε 9.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Δεν σταμάτησε να βελτιώνεται.

Στις 2 σεζόν του στο New Mexico είχε 8 και 11.1 ριμπάουντ ανά ματς, ενώ τη σεζόν που πέρασε στη Στρασμπούρ είχε 9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, κάτι που τον τοποθέτησε στην κορυφή της λίστας στο πρωτάθλημα Γαλλίας. Κορυφαίος ριμπάουντερ στη χώρα.

Εντυπωσιακά είναι τα νούμερα του και στα επιθετικά ριμπάουντ, κάτι που θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ να ανανεώσει αρκετές επιθέσεις τη νέα σεζόν. Στις 4 από τις 6 σεζόν της καριέρας του είχε 3.2 επιθετικά ριμπάουντ μέσο όρο και πάνω. Στις άλλες δύο μέτρησε 2.8 και 2.9 επιθετικά ριμπάουντ.

To στυλ παιχνιδιού

Πρώτα από όλα τον Τζόζεφ δεν θα τον δείτε να σουτάρει τρίποντα. Είναι ένας σέντερ που τελειώνει την πλειοψηφία των επιθέσεων κοντά στο καλάθι. Τελειώνε αρκετές φάσεις εντυπωσιακά με καρφώματα, ενώ.. βυθίζεται σωστά στις περισσότερες περιπτώσες μετά από screen για να παίξει το pick n' roll.

Κόβει σε σωστό timing προς το καλάθι για να είναι έτοιμος για το επιθετικό ριμπάουντ σε περίπτωση άστοχου σουτ συμπαίκτη του, είτε να πάρει την πάσα πάνω στον βηματισμό και να τελειώσει εντυπωσιακά τη φάση.

Καλός ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και τιμιότατος μπλοκέρ. Ακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις την προσπάθεια των αντιπάλων του, παίρνει τα βήματα και τους κόβει ψηλά.

Δεν είναι παίκτης που επιλέγει τα σουτ μέσης απόστασης και το επιθετικό του ρεπερτόριο έχει να κάνει με τελειώματα κοντά στο καλάθι. Πάντως παίζει καλά το pick n' roll και τις συνεργασίες με τα γκαρντ και ξέρει να τοποθετεί σωστά το σώμα του για να πάρει πλεονέκτημα. Καλός στα cuts και στα... βυθίσματα στο καλάθι.

Κάποιες φορές θα ποστάρει τον αντίπαλο του, όμως δεν το προτιμά αρκετά. Σε ελάχιστες περιπτώσεις θα τον δείτε να επιθέτεται βάζοντας τη μπάλα κάτω και να πηγαίνει προσωπο με πρόσωπο.

Έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης στον επιθετικό τομέα και με την καθοδήγηση του Ντράγκαν Σάκοτα θα μάθει πολλά πράγματα και θα τα εξελίξει.

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συνύπαρξη του με τον Γκρεγκ Μπράουν στη ρακέτα, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό δίδυμο στην επίθεση, ενώ και οι δύο είναι καλοί αμυντικοί. Το πόσο γρήγορα θα... βρεθούν και θα βρουν χημεία, θα είναι κομβικό για την λειτουργία της ΑΕΚ.

Άλλωστε η Ένωση τον απέκτησε έχοντας και στο μυαλό της το πως θα ταιριάξει με τον Μπράουν. Πάντως η Ένωση βελτιώνει αρκετά την αθλητικότητα της στη ρακέτα με την συνύπαρξη των Μπράουν και Τζόζεφ που υπόσχονται όμορφες φάσεις.

Να θυμίσουμε πως πέρυσι ο Σάκοτα τελείωνε αρκετά ματς με Γκρέι στο 4 και Μπράουν στο 5, θωρακίζοντας τη ρακέτα του λόγω της έφεσης που είχαν στην άμυνα.