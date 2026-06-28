Δείτε ποιο είναι το συμβόλαιο που θα λάβει ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ στην ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ΑΕΚ ενίσχυσε την frontline της με την απόκτηση του Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών (1+1) με την Ένωση όπου το καλοκαίρι του 2027 υπάρχει οψιόν και από τις δύο πλευρές.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια σπουδαία κίνηση από τους «κιτρινόμαυρους» η οποία ισοδυναμεί με μια τεράστια υπέρβαση από την διοίκηση της ΑΕΚ. Τίναξαν την μπάνκα οι κιτρινόμαυροι!

Συγκεκριμένα ήταν από τις πιο δαπανηρές από οικονομικής πλευράς κινήσεις του Μάκη Αγγελόπουλου, κάτι που αποτυπώνεται περίτρανα στην γλώσσα των αριθμών.

Ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ θα λάβει για τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου 500.000 ευρώ (που μπορεί να φτάσει και τα 550.000 ευρώ) και τον δεύτερο 650.000 ευρώ.

Αν συνυπολογιστούν και τα bonus επίτευξης στόχων οι συνολικές απολαβές του Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ θα φτάσουν τα 1.3-1.4 εκατομμύρια ευρώ.

Το συμβόλαιο είναι διετές (1+1 έτη) και το καλοκαίρι του 2027 υπάρχει οψιόν και από τις δύο πλευρές.

Να σημειωθεί ότι στην ΑΕΚ τον βλέπουν ως το ιδανικό fit μαζί με τον Μπράουν που θα παίζει στο 4, αφού και οι δύο φημίζονται για την αθλητικότητά τους.