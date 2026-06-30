Παίκτης της Δόξας Λευκάδας θα είναι για την αγωνιστική σεζόν 2026-27 ο Ντέ'Βιον Χάρμον.

Σημαντική ενίσχυση για τη Δόξα! Η ομάδα της Λευκάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέ'Βιον Χάρμον, προκειμένου να ενισχύσει τον σύλλογο στην προσπάθειά της στα «σαλόνια» της Α1.

Μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο η Δόξα Λευκάδας έκανε γνωστή τη συμφωνία των δύο πλευρών. Ο Τεξανός γκαρντ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Φινλανδία με τη φανέλα της Κατάγια, έχοντας μ.ο 29.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ και 1.6 κλεψίματα.