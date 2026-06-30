Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε τον Ντέ'Βιον Χάρμον
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Παίκτης της Δόξας Λευκάδας θα είναι για την αγωνιστική σεζόν 2026-27 ο Ντέ'Βιον Χάρμον.
Σημαντική ενίσχυση για τη Δόξα! Η ομάδα της Λευκάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέ'Βιον Χάρμον, προκειμένου να ενισχύσει τον σύλλογο στην προσπάθειά της στα «σαλόνια» της Α1.
Μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο η Δόξα Λευκάδας έκανε γνωστή τη συμφωνία των δύο πλευρών. Ο Τεξανός γκαρντ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Φινλανδία με τη φανέλα της Κατάγια, έχοντας μ.ο 29.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ και 1.6 κλεψίματα.
Δείτε το βίντεο:
@Photo credits: Facebook_Doxa Lefkadas
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