Η Δόξα Λευκάδας έκλεψε ξανά τις εντυπώσεις με τον ευρηματικό τρόπο που παρουσίασε το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, ανακοινώνοντας τον Τζος Σάρμα.

Η Δόξα Λευκάδας συνεχίζει την παράδοση των πρωτότυπων ανακοινώσεων, παρουσιάζοντας με έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο τον Τζος Σάρμα, ο οποίος θα ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα, ο Βρετανός σέντερ κάνει μια άκρως θεαματική... είσοδο, καθώς εμφανίζεται να προσγειώνεται σαν οβίδα σε παραλία της Λευκάδας, αιφνιδιάζοντας τους λουόμενους και δίνοντας κινηματογραφικό χαρακτήρα στην ανακοίνωση της μεταγραφής του.

Ο 29χρονος ψηλός, που έχει ύψος 2,13 μέτρα, έγινε ευρύτερα γνωστός από την παρουσία του στους Λόντον Λάιονς, με τους οποίους αγωνίστηκε και στο EuroCup. Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Καγκοσίμα στην Ιαπωνία, όπου είχε 10,9 πόντους και 8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.