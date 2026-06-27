Η Δόξα Λευκάδας με ένα εντυπωσιακό βίντεο ανακοίνωσε την παραμονή του Τρέι Ρόμπινσον, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα στην προσπάθειά της στη Stoiximan GBL.

Μετά την επέκταση του αρχηγού, η Δόξα Λευκάδας μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο ανακοίνωσε την παραμονή του Τρέι Ρόμπινσον. Ο Αμερικανός γκαρντ θα ενισχύσει την ομάδα στην προσπάθειά της στη Stoiximan GBL.

Μάλιστα ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας την περασμένη σεζόν για τη Δόξα, καθώς αναδείχθηκε ο MVP της Elite League, έχοντας μ.ο 18,6 πόντους (με 78,4% στις βολές, 58,6% στα δίποντα και 39,5% στα τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 19,7 στην αξιολόγηση σε 28,6 λεπτά.