Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε την παραμονή του Ρόμπινσον
Μετά την επέκταση του αρχηγού, η Δόξα Λευκάδας μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο ανακοίνωσε την παραμονή του Τρέι Ρόμπινσον. Ο Αμερικανός γκαρντ θα ενισχύσει την ομάδα στην προσπάθειά της στη Stoiximan GBL.
Μάλιστα ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας την περασμένη σεζόν για τη Δόξα, καθώς αναδείχθηκε ο MVP της Elite League, έχοντας μ.ο 18,6 πόντους (με 78,4% στις βολές, 58,6% στα δίποντα και 39,5% στα τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 19,7 στην αξιολόγηση σε 28,6 λεπτά.
Δείτε το βίντεο:
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