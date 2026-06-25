Ο Γιάννης Σαχπατζίδης ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Δόξα Λευκάδας και θα είναι αρχηγός της ομάδας στην προσπάθειά της στη Stoiximan GBL.

Με τον αρχηγό της και στη Stoiximan GBL η Δόξα! Η ομάδα της Λευκάδας ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Γιάννη Σαχπατζίδη ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Η περσινή πρωταθλήτρια της Elite League θα έχει μαζί της τον αρχηγό, στην προσπάθειά της να σταθεί στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Δόξα Λευκάδας:

«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της ομάδας, Γιάννη Σαχπατζίδη, ο οποίος θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό μέλος του συλλόγου μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο στα σαλόνια της GBL.

Ο Γιάννης, με την εμπειρία, την αγωνιστική του ποιότητα και την αδιαμφισβήτητη προσφορά του στη Δόξα Λευκάδας, αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της περσινής εξαιρετικής πορείας που οδήγησε την ομάδα μας στην επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ως αρχηγός, έχει κερδίσει τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητικού επιτελείου και φιλάθλων, αποτελώντας σημείο αναφοράς τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Η παραμονή του στη Δόξα Λευκάδας ενισχύει ακόμη περισσότερο τον κορμό της ομάδας ενόψει της νέας απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου, θέτοντας γερές βάσεις για τη δημιουργία ενός συνόλου που θα εκπροσωπήσει επάξια το νησί μας στην GBL.

Συνεχίζουμε μαζί, με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα, έτοιμοι για τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας».