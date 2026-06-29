Ο Νέλι Τζόζεφ αποτελεί παίκτη της ΑΕΚ και το Gazzetta στέκεται στα χρόνια που μάγευε στα παρκέ του κολεγιακού με προπονητή τον Ρικ Πιτίνο

Η ΑΕΚ ενίσχυσε την frontline της με την απόκτηση του Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών (1+1) με την Ένωση όπου το καλοκαίρι του 2027 υπάρχει οψιόν και από τις δύο πλευρές.

Μάλιστα η Ένωση έκανε την υπέρβαση στην συγκεκριμένη περίπτωση, αφού το συμβόλαιο του Νιγηριανού σέντερ για τη διετία μπορεί να φτάσει τα 1.3-1.4 με τα μπόνους, κάτι που σημαίνει πως πρόκειται για μια από τις πιο σπουδαίες και δαπανηρές κινήσεις της εποχής του Μάκη Αγγελόπουλου στη Βασίλισσα.

Το Gazzetta γύρισε τον χρόνο πίσω και στέκεται στα χρόνια που ο Τζόζεφ έπαιζε στο κολεγιακό και το Iona με προπονητή τον Ρικ Πιτίνο.

Κάθε χρόνο καλύτερος με Πιτίνο στον πάγκο

Ο Ρικ Πιτίνο είναι γνωστός και μην εξαιρετέος στην Ελλάδα, αφού έκατσε στον πάγκο τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της Εθνικής Ελλάδος.

Ο θρύλος της προπονητικής στο NCAA συνυπήρξε με τον Τζόζεφ από το 2020 μέχρι το 2023 στο Iona. Πήγαν την ίδια χρονιά στους Gaels, το 2020 και έφυγαν το 2023.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ έκανε εντυπωσιακά ματς με τον Πιτίνο στον πάγκο και απολάμβανε την εμπιστοσύνη του. Την αγωνιστική περίοδο 2020-21 μέτρησε 11.1 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 1.6 μπλοκ. Την επόμενη σεζόν είχε 13 με 8.2 ριμπάουντ και 1.9 μπλοκ κατά μέσο όρο.

Για να έρθει το 2022-23 και να μετρήσει 14.9 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 1.5 μπλοκ. Όπως παρατηρούμε κάθε σεζόν ο Τζόζεφ βελτίωνε τους μέσους όρους του σε πόντους και ριμπάουντ.

Ο Πιτίνο βοήθησε αρκετά στην εξέλιξη του Τζόζεφ, ο οποίος μετά από ένα πέρασμα δύο ετών στο New Mexico (εκεί ήταν head coach ο γιος του Ρικ Πιτίνο, ο Ρίτσαρντ), πήγε στη Στρασμπούρ όπου έκανε μια εξαιρετική σεζόν και αποτέλεσε τον κορυφαίο ριμπάουντερ στη Γαλλία με 9 ριμπάουντ μέσο όρο.

Ο Ρικ είχε αποθεώσει τον Τζόζεφ στο παρελθόν: «Από τους κορυφαίους παίκτες που ήρθαν από την Αφρική και μάλλον εκ των καλύτερων νεαρών παικτών που προπόνησα ποτέ στην καριέρα μου». Σίγουρα οι δυο τους απόλαυσαν τα χρόνια που συνεργάστηκαν στο κολεγιακό μπάσκετ.

