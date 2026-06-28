H AEK κάνει δικό της τον Νέλι Τζόζεφ, ενισχύοντας την ρακέτα της. Συμβόλαιο 1+1 ετών.

Η ΑΕΚ δεν σταμάτησε να... σαρώνει την αγορά για την ενίσχυση της και είχε ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Νέλι Τζόζεφ, όπως σας είχαμε ενημερώσει και στο Gazzetta. Οι συζητήσεις ήταν σε πολύ καλό επίπεδο, με την Ένωση να κλείνει με θετικό τρόπο την υπόθεση.

Μια πολύ ψαγμένη περίπτωση, για την οποία έγινε η υπέρβαση από πλευράς Μάκη Αγγελόπουλου και ανθρώπων της ΑΕΚ. Η Βασίλισσα παίρνει τον ψηλό (αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως σέντερ) που την σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε στην Στρασμπούρ της Γαλλίας, κάνοντας μια εξαιρετική προσθήκη πριν βγει ο Ιούνιος.

Ο 26χρονος Νιγηριανός (2.06) αποτελεί επιλογή του Ντράγκαν Σάκοτα, με τον Σάλε να έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του για την γραμμή των ψηλών ενόψει της νέας σεζόν. Ο προπονητής της ΑΕΚ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να πειστεί ο παίκτης και να έρθει στην ΑΕΚ, η οποία τα δύο τελευταία χρόνια έχει πάει σε ισάριθμα Final Four του BCL.

Το συμβόλαιο του θα είναι 1+1 ετών, με τον Τζόζεφ να έρχεται να βοηθήσει στη frontline με τη αθλητικότητα του και την ικανότητα του στο ριμπάουντ.

Ο Νέλι Τζόσεφ την περασμένη σεζόν μέτρησε 12.8 πόντους ανά αγώνα με τη Στασμπούρ, ενώ μάζευε και 9 ριμπάουντ, νούμερο που τον καθιστά και τον κορυφαίο ριμπάουντερ της λίγκας στη Γαλλία.