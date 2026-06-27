Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Νέλι Τζόζεφ για την ενίσχυση της ρακέτας της

Η ΑΕΚ συνεχίζει να τσεκαρει τους υποψηφίους στόχους της για την ενίσχυση του ρόστερ, με την Ένωση να έχει ξεκινήσει επαφές με τον Νέλι Τζόζεφ.

Ο 26χρονος Νιγηριανός (2.06) έπαιξε τη σεζόν που τελείωσε στη Στρασμπούρ, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του για την γραμμή των ψηλών ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Νέλι Τζόζεφ μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως power forward oσο και ως center. Πρόκειται για έναν αθλητικό ψηλό που ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει στη λίστα του, με την Ένωση να ξεκινά τις προσπάθειες για να τον κάνει δικό της.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, με τις εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση να αναμένονται σύντομα.

Ο Νέλι Τζόσεφ την περασμένη σεζόν μέτρησε 12.8 πόντους ανά αγώνα με τη Στασμπούρ, ενώ μάζευε και 9 ριμπάουντ, νούμερο που τον καθιστά και τον κορυφαίο ριμπάουντερ της λίγκας στη Γαλλία.