Μπιρτς: «Ο Άρης έμαθε στους Έλληνες να παίζουν μπάσκετ»

Ο Κεμ Μπιρτς στάθηκε στη συνομιλία που είχε με τον Βασίλη Σπανούλη πριν την οριστική συμφωνία του με τον Άρη και στον ρόλο του club στην εξέλιξη του μπάσκετ στην Ελλάδα.

Η ΚΑΕ Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον πολύπειρο Καναδό γκαρντ και στις πρώτες δηλώσεις του, ο Κεμ Μπιρτς, αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με τον Βασίλη Σπανούλη με τον οποίον υπήρξαν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό. «Ξέρω ότι ο ΑΡΗΣ είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα, αυτός που έμαθε στους Έλληνες πώς να παίζουν μπάσκετ. Επίσης, έχω δει τους φιλάθλους του και δείχνουν να είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Μίλησα με τον κόουτς Σπανούλη και μου είπε ότι αυτή θα είναι μία μεγάλη πρόκληση. Και πως ο στόχος είναι να κερδίζουμε, ώστε να φτάσουμε στο ανώτατο επίπεδο… Νιώθω ότι υπάρχει και θα υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη και σεβασμός μεταξύ μας. Έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό κι αυτό είναι ότι θέλουμε να κερδίζουμε».

Ο Κεμ Μπιρτς κατέκτησε φέτος το Πρωτάθλημα στην Τουρκία με τη Φενέρμπαχτσε και αναφερόμενος στα στοιχεία που θα παρουσιάσει είπε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ότι… «αν με είδατε τα τελευταία δύο χρόνια, θα καταλάβετε ότι θα δείτε έναν εντελώς διαφορετικό παίκτη τώρα. Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι θα εκπλαγούν βλέποντας αυτά που μπορώ να κάνω. Το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι να έχει υπομονή και να στηρίξει την ομάδα, γιατί αυτή θα είναι μία καλή χρονιά για μας».