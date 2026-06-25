Ο Μοντέρο έγινε ένα με τους οπαδούς της Βαλένθια και εκείνοι τραγουδούσαν το αυτονόητο: «Μείνε!»

Ο Ζαν Μοντέρο οδήγησε τη Βαλένθια στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας κόντρα στην Μπαρτσελόνα και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που του ζητούσαν να μείνει!

Ο Ζαν Μοντέρο ήταν ασταμάτητος καθ'όλη τη διάρκεια της σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια, ωστόσο στο «last dance» του κόντρα στην Μπαρτσελόνα στη σειρά των τελικών της Ισπανίας έγραψε τον καλύτερο επίλογο της παρουσίας του στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο 22χρονος γκαρντ μετά το Game 4, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα και βγήκε MVP, θέλησε να απολαύσει τις τελευταίες του στιγμές στις Νυχτερίδες παρέα με τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος τον είχε αποθεώσει σε όλη τη σειρά των τελικών.

Ο Δομινικανός γκαρντ μετά την απονομή ανέβηκε στις κερκίδες κι έγινε... ένα με μια μερίδα φιλάθλων που βρισκόταν ακόμα στο γήπεδο. Οι οπαδοί έκαναν το όνομά του σύνθημα και του ζήτησαν να μείνει, με τον ίδιο να τραγουδά και να απολαμβάνει ιδιαίτερα τις τελευταίες του στιγμές στη Βαλένθια.

Να θυμίσουμε ότι ο Μοντέρο ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Ισπανία κι ετοιμάζεται να μετακομίσει μέσα στο επόμενο διάστημα στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε πρόσφατα και η Marca.