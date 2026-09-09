Stoiximan Super Cup 2026: Η σεζόν ξεκινά με τίτλο!

Η μπασκετική σεζόν στην Ελλάδα θα ξεκινήσει στη Ρόδο, εκεί όπου Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν για τον τίτλο

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν για τον τίτλο του Super Cup στη Ρόδο, θέλοντας να ξεκινήσουν με το καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Όπως αναφέρει και ο ΕΣΑΚΕ, Η Stoiximan είναι για τρίτη διαδοχική χρονιά ο Μεγάλος Χορηγός και ονοματοδότης του Stoiximan Super Cup 2026.

«Η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκινά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόρδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής.

Aναλυτικά

Η μεγάλη μπασκετική σεζόν ξεκινά στην Ρόδο και η Stoiximan δίνει το όνομά της στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση της χρονιάς.

Η Stoiximan είναι για τρίτη διαδοχική χρονιά ο Μεγάλος Χορηγός και ονοματοδότης του Stoiximan Super Cup 2026, της διοργάνωσης που ανοίγει την αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου και θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην Ρόδο.

Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, τέσσερις από τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ, θα βρεθούν στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας Ρόδου, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2026-27.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan Greek Basketball League, το Stoiximan Super Cup έρχεται ως ο προπομπός μιας ακόμη συναρπαστικής μπασκετικής χρονιάς, προσφέροντας στους φιλάθλους τις πρώτες μεγάλες αναμετρήσεις και μοναδικές στιγμές στο παρκέ.

Η ονοματοδοσία του Super Cup για τρίτη συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει τη διαχρονική και στρατηγική σχέση της Stoiximan με το επαγγελματικό μπάσκετ, καθώς και τη σταθερή δέσμευσή της να στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό και διοργανώσεις που προσφέρουν ξεχωριστές εμπειρίες στους φιλάθλους.

Ο Πρόεδρος της Stoiximan Greek Basketball League, κ. Μιχάλης Μελής, δήλωσε: «Η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκινά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Stoiximan Super Cup στη Ρόδο συγκεντρώνει τέσσερις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ και μας προσφέρει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου, αντάξιας της δυναμικής και της ιστορίας του αθλήματος.

Η Stoiximan αποτελεί έναν πολύ σημαντικό και διαχρονικό στρατηγικό συνεργάτη της Stoiximan GBL και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που και φέτος συνδέει το όνομά της με το Super Cup. Η συγκεκριμένη συνεργασία αποδεικνύει στην πράξη τη δυναμική που μπορεί να έχει η σύμπραξη του επαγγελματικού μπάσκετ με κορυφαίες εταιρείες που επενδύουν στον αθλητισμό. Η Ρόδος θα αποτελέσει για δύο ημέρες το επίκεντρο του ελληνικού μπασκετικού ενδιαφέροντος και είμαι βέβαιος ότι το Stoiximan Super Cup θα προσφέρει στους φιλάθλους μοναδικές στιγμές, θέαμα και συναρπαστικές αναμετρήσεις.

Ευχαριστούμε θερμά την Stoiximan για την εμπιστοσύνη και τη σταθερή στήριξή της. Μαζί συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ».

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Stoiximan, κ. Κώστας Διορέλης, πρόσθεσε: «Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Stoiximan συνδέει το όνομά της με το Super Cup, μια διοργάνωση που σηματοδοτεί με τον πιο δυναμικό τρόπο την έναρξη της νέας μπασκετικής σεζόν. Το Stoiximan Super Cup ανοίγει την αυλαία μιας χρονιάς που αναμένεται ιδιαίτερα συναρπαστική για την Stoiximan Greek Basketball League και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε για ακόμη μία φορά στο πλευρό του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ. Η σταθερή μας συνεργασία με την GBL αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσής μας να στηρίζουμε τον αθλητισμό και να συμβάλλουμε επίσης στη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τους φιλάθλους».

26 & 27 Σεπτεμβρίου | Ρόδος

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Stoiximan Super Cup 2026

Η σεζόν ξεκινά με τίτλο.