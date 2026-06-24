Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζακ Κάθμπερτσον για να ενισχύσει την ομάδα του Γιώργου Βόβορα στις θέσεις των φόργουορντ.

Την απόκτηση του Ζακ Κάθμπερτσον ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ανακοίνωσε ο Προμηθέας.

Η ομάδα της Πάτρας έκανε δικό της τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος αγωνιζόταν στη Σολέ, έχοντας μ.ο 12 πόντους και 3.9 ριμπάουντ, ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προσθήκη του αθλητή Ζακ Κάθμπερτσον, ο οποίος θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας μας για τη σεζόν 2026-27.

Ο Ζακ Κάθμπερτσον γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1996 και κατάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει ύψος 2,01 μ. και αγωνίζεται κυρίως στη θέση ”3”, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως shooting guard. Πρόκειται για έναν αθλητή με πάρα πολύ καλό βιογραφικό, που αναβαθμίζει σαφέστατα τη θέση του small forward για την ομάδα μας. Ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA και τους Coastal Carolina Chanticleers, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν (2017-19), με πολύ καλά νούμερα, ειδικά τη δεύτερη χρονιά (18,2 πόντοι, 8,1 ριμπάουντ). Πέρασε για πρώτη φορά στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τη σεζόν 2019-20, για να παίξει στη Σουηδία και την Μπόρας, ενώ έκλεισε τη χρονιά εκείνη στο Ισραήλ και τη Μακάμπι Ασόντ. Τη σεζόν 2020-21 έπαιξε στη γερμανική Hamburg Towers, ενώ το 2021-22 μετακόμισε στην Αργεντινή για λογαριασμό της La Union de Formosa. Το 2022 επέστρεψε στην Ευρώπη και την πολωνική Κινγκ Σζέτσιν, με την οποία κατέγραψε δύο εξαιρετικές σεζόν. Ιδιαίτερα το 2023-24, ο Αμερικάνος μέτρησε 12,4 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ, σουτάροντας με το εντυπωσιακό 48,6 % στο τρίποντο. Aξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως κατέκτησε ένα πρωτάθλημα (2022-23). Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Cuthbertson αγωνιζόταν στη γαλλική Σαλόν, όπου επίσης είχε αρκετά μεστά στατιστικά. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 12 πόντους και 3,9 ριμπάουντ, εκτελώντας με 50% εντός παιδιάς και με 36% στο τρίποντο.

Καλωσορίζουμε τον Ζακ Κάθμπερτσονστην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».