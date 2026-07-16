Ηρακλής, Κολοσσός Ρόδου, Μύκονος και Προμηθέας έμαθαν τους αντιπάλους τους στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των ομίλων του FIBA Europe Cup, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο, με τον Ηρακλή, τον Κολοσσό, τη Μύκονο και τον Προμηθέα να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Συγκεκριμένα ο Προμηθέας σε περίπτωση που δεν καταφέρει να βρεθεί στο BCL της νέας σεζόν, θα βρει απέναντί του, την Τρέπτσα, την Οπάβα, την Τριέτ, τη Σπιλτ και την Μπατούμι στον πρώτο όμιλο.

Σε ότι αφορά τον Κολοσσό, αν και εφόσον δεν συνεχίσει στο BCL θα αντιμετωπίσει τη Σπόρτινγκ, τη Ρίλσκι, την Εροκσπόρ, την Κραϊόβα και την Γκέντσε, στον τρίτο όμιλο.

Σχετικά με τον Ηρακλή, θα βρεθεί στον πέμπτο όμιλο, κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας, τη Βίρτζμπουργκ, την Ταρτού, την Ντζίκι Βαρσοβίας και την Σκόπιε.

Τέλος, στην παρθενική παρουσία της Μυκόνου σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα βρει απέναντί της, την Οραντέα, τη Φριμπούργκ, τη Ρίγα, τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ και το νικητή του ζευγαριού Πάρμου - Νέφτσι Μπακού.