Ο Χάρης Παρασκευόπουλος ανακοινώθηκε από τον Προμηθέα, εξέλιξη που επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Χάρης Παρασκευόπουλος (1.98 μ) ανακοινώθηκε από τον Προμηθέα, με τον 21χρονο γκαρντ, μετά από μια σπουδαία χρονιά με τον Κόροιβο, να επιστρέφει ξανά στην ομάδα της Πάτρας.

Η εν λόγω κίνηση επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Gazzetta από τις 5 Απριλίου.

Στην σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Χάρης Παρασκευόπουλος μέτρησε στην Elite League 10.4 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα για τον Χάρη Παρασκευόπουλο:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ακόμα μια μεταγραφή εν όψει της σεζόν 2026-27, με τον Χάρη Παρασκευόπουλο να ντύνεται ξανά στα ”πορτοκαλί”.

O Xάρης Παρασκευόπουλος γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 2005. Βλέπει τον κόσμο από τα 198 εκατοστά και αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας. Ο πατρινός άσος έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον Γλαύκο, ενώ τη σεζόν 2022-23 είχε το πρώτο του πέρασμα από την ομάδα μας, με την οποία αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της National League 2, αλλά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Rising Stars Εφήβων. Τη σεζόν 2023-24 μετακόμισε στη Νάξο, για να αγωνιστεί στα Φανάρια Νάξου στη National League 1, πριν επιστρέψει στη Δυτική Ελλάδα, για να φορέσει τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας, στο πρωτάθλημα της Elite League, τις τελευταίες δύο σεζόν (2024-26). Την περασμένη χρονιά μάλιστα, ο 21χρονος γκαρντ είχε ένα πολύ μεγάλο αγωνιστικό step up, με 10,4 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 4,4 ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί πως τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές.

Καλωσορίζουμε τον Χάρη Παρασκευόπουλο στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».