Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιου Γουίλιαμς, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Την συνεργασία του με τον Νιου Γουίλιαμς, ανακοίνωσε ο Προμηθέας για τη σεζόν 2026-27, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίζεται στις δυο θέσεις της περιφέρειας και θα βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Βόβορα προς την υλοποίηση των στόχων της τη νέας αγωνιστική περίοδο. Ο Νιού Γουίλιαμς αγωνιζόταν στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Κόνιασπορ, όπου είχε μέσο όρο 20.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ, 0.9 κλεψίματα και 0.4 κοψίματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή New Williams, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας για την αγωνιστική σεζόν 2026-27.

O New Williams γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 1996 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπει τον κόσμο από τα 185 εκατοστά και αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας. Ξεκίνησε την καριέρα του τη σεζόν 2015-16 από τους Auburn Tigers του NCAA, ενώ στη συνέχεια έπαιξε για μια τετραετία στους Fresno State Bulldogs. Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Βενεζουέλας και τους Cocordilos, ενώ το 2023-24 πέρασε το κατώφλι της ”Γηραιάς” Ηπείρου, για λογαριασμό του Απόλλωνα Λεμεσού. Με τους Κύπριους πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή χρονιά με τρομερά νούμερα (26,4 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ), ενώ την επόμενη διετία έπαιξε στην τούρκικη Κόνιασπορ. Τη σεζόν 2024-25 μέτρησε 24,4 πόντους, 4,3 ασίστ και 3,9 ριμπάουντ, ενώ την περασμένη χρονιά είχε επίσης πολύ υψηλά νούμερα (20,8 πόντοι, 4,4 ασίστ).

Καλωσορίζουμε τον New Williams στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».