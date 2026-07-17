Δίπλαρος: «Ο Προμηθέας γύρισε σελίδα και δε θα δώσει τίποτα εύκολο σε κανέναν»

Ο Νίκος Δίπλαρος αναφέρθηκε στη νέα πρόκληση της καριέρας του με τον Προμηθέα, αλλά και στην απόφαση του να παίξει στην ομάδα της Πάτρας.

Για την απόφαση του να συνεχίσει την καριέρα του στον Προμηθέα μίλησε ο Νίκος Δίπλαρος, που άφησε την Καρδίτσα για την ομάδα της Πάτρας, που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στο FIBA Europe Cup. Ο 29χρονος πλέι μέικερ «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» και αναφέρθηκε στην επιλογή που έκανε να γυρίσει στην Πάτρα, μίλησε για τον προπονητή του Γιώργο Βόβορα, αλλά και για το νέο Προμηθέα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Δίπλαρος:

Για τη μεταγραφή του στον Προμηθέα: «Πάντα είναι ωραίο να επιστρέφεις στον τόπο σου, πιο πολύ γιατί μου έχει λείψει η οικογένεια μου, τα αδέλφια μου, οι γονείς μου. Έχω φύγει από τα 18 από την Πάτρα και δεν έχω προλάβει να δω τα μικρά μου αδέλφια να μεγαλώνουν. Έχω χάσει στιγμές μαζί τους και μου λείπει αυτό, το ίδιο ισχύει και για τους γονείς μου. Οπότε, ο πρώτος και καλός λόγος που νιώθω χαρούμενος είναι γιατί θα μπορώ να είμαι δίπλα στην οικογένειά μου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μπόρεσα και πήγα σε μια ομάδα η οποία είναι τα τελευταία χρόνια στις πρώτες της Ελλάδας. Θεωρώ είναι ένα βήμα που έπρεπε και ήθελα να κάνω και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό».

Για τον κόουτς Γιώργο Βόβορα και αυτό που «χτίζεται» στον Προμηθέα: «Έχω μιλήσει με τον κόουτς, τον είχα και στον Παναθηναϊκό όταν ήμουν. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις σε πολύ καλό κλίμα, έχω πολύ καλή άποψη για τον κόουτς και σαν άνθρωπο και σαν προπονητή. Θεωρώ ότι έχει φτιάξει ήδη κάτι πολύ όμορφο στην ομάδα, βλέποντας τις κινήσεις που έχει κάνει και την ομοιογένεια που προσπαθεί να έχει, σε συνδυασμό με την “ταυτότητα” που θέλει να περάσει. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ωραίο θέαμα φέτος, με καλά παιδιά, αθλητικά, που έχουν παίξει και έρχονται και από καλές λίγκες. Μου είπε και τον ρόλο μου, έχω πολύ καλό ρόλο, ενεργό. Θα προσπαθήσω και εγώ να βάλω το “λιθαράκι” μου για να βοηθήσω στην πορεία της ομάδας».

Για το πώς βλέπει τη νέα σεζόν για τον Προμηθέα: «Θεωρώ ότι φέτος στον Προμηθέα έγινε μια εντελώς διαφορετική ομάδα, μια τεράστια αλλαγή, “γυρίσε σελίδα” εντελώς. Απ’ ό,τι έχω καταλάβει, οι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί τι έφταιξε πέρυσι και τι δεν πήγε σωστά και θέλουν να το διορθώσουν. Οι αλλαγές που έχουν κάνει στο ρόστερ το δείχνουν αυτό και θέλουν να είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Σίγουρα θα είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί από πέρυσι, είναι “χτισμένη” για αυτό η ομάδα. Θα παλέψουμε και δε θα δώσουμε τίποτα εύκολο σε κανέναν».

Για τους στόχους του ενόψει της φετινής χρονιάς: «Θεωρώ ότι μια καλή πορεία, ομαδική και προσωπική, είναι αυτό που θέλει ο κάθε παίκτης. Να τερματίσει όσο πιο ψηλά μπορεί η ομάδα και να είσαι υγιής έχοντας πάει και καλά. Είναι αυτό που θέλω και αυτό για το οποίο θα παλέψουμε».

Για την πορεία που είχε στην Καρδίτσα και τι κρατάει από εκεί: «Από την Καρδίτσα έχω αποκτήσει τρομερές σχέσεις, ακόμα και τώρα με τους ανθρώπους μιλάω συνέχεια. Με τον κόουτς Παπανικολόπουλο έχουμε μια σχέση η οποία έχει γίνει φιλική πλέον, έχω πολύ καλές σχέσεις μαζί του, με τους βοηθούς του και με τη διοίκηση, σχέσεις οι οποίες θα κρατήσουν για μια ζωή. Αυτό είναι για το οποίο θέλω να με θυμούνται στην Καρδίτσα, ότι ήμουν ένα παιδί που τα έδινε όλα σε κάθε παιχνίδι, βοήθησε την ομάδα να γίνει μεγάλη, να πάει σε ευρωπαϊκά “σαλόνια” και να μπει στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος. Η σχέση μου, όχι μόνο με την ομάδα αλλά και με την πόλη, είναι λες και έχει γίνει δεύτερο σπίτι μου».

Για την εξέλιξή του αυτά τα τρία χρόνια σαν παίκτης της Καρδίτσας: «Θεωρώ ότι με βοήθησε πολύ ο κόουτς Παπανικολόπουλος σε αυτό το κομμάτι, μου έβαλε πολλές λεπτομέρειες στο κεφάλι μου, μιλώντας μου πολύ, με έκανε καλύτερο playmaker, καλύτερο παίκτη στο να βοηθάω του συμπαίκτες μου και πιστεύω ότι αυτό που μπόρεσα πιο πολύ να φτιάξω είναι το πότε να καταλαβαίνω το feeling του παιχνιδιού, πότε να βοηθάω ποιον. Αυτό μού το έδωσε ο κόουτς και η ομάδα. Αν δεν έχεις αγωνιστική “τριβή”, δε μπορείς να μάθεις τι μπορείς να κάνεις και τι όχι. Από την Καρδίτσα φεύγω με τις καλύτερες αναμνήσεις και εννοείται λέμε “εις το επανιδείν”».

Για την… όρεξή του για εξέλιξη: «Πολλές φορές καθομαι και συζητάμε με συμπαίκτες που είμαστε στην ίδια ηλικία και λέμε ότι πλέον δεν είμαστε εμείς οι μικροί, αλλά δεν το νιώθουμε αυτό, δεν πάμε στο γήπεδο και νιώθουμε ότι είμαστε 29-30 χρονών παιδιά τα οποία θα “κλέψουν”, δε θα πάνε νωρίτερα και τέτοια… Έχουμε όλοι ακόμα την ίδια “δίψα” και όρεξη για διάκριση και για το κάτι παραπάνω».

Για το πρωτάθλημα της GBL και τα υψηλά μπάτζετ των μεγάλων ομάδων: «Για ‘μένα, δεν παίζουν μπάσκετ τα μπάτζετ. Έχουμε δει πολλές φορές τα μπάτζετ να “εκτοξεύονται” και στις ομάδες μέσα να μην υπάρχει ομοιογένεια, να μη βρίσκονται. Σίγουρα, όμως, οι κινήσεις που έχουν γίνει από τις μεγάλες ομάδες, είναι “τρομακτικές”, καλές και αναβαθμίζουν και το ελληνικό μπάσκετ. Για τις υπόλοιπες ομάδες, που δεν έχουν αυτά τα μπάτζετ για να μπορέσουν ν’ ανταγωνιστούν αυτές τις μεγάλες, σίγουρα η 6η θέση είναι… πρωτάθλημα. Πιστεύω θα γίνει μια πολύ καλή “μάχη”, θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί όλες οι ομάδες “χτίζονται” σωστά. Απ’ όπου και να το πιάσεις, θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα και δε θα υπάρχει εύκολο ματς ακόμα και για τις ομάδες που έχουν βάλει τα πολλά χρήματα».

