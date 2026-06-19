Το προγραμματισμένο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ που ήταν να γίνει σήμερα (19/06) για την απόφαση των τηλεοπτικών αναβλήθηκε, με τον ΣΚΑΪ να καταθέτει καλύτερη πρόταση από αυτή της ΕΡΤ.

Συνεχίζεται η αναμονή μέχρι να μάθουμε σε ποιο κανάλι θα μεταδοθεί η Stoiximan GBL. Συγκεκριμένα το προγραμματισμένο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ το οποίο ήταν να γίνει σήμερα (19/06) για την απόφαση αναβλήθηκε, καθώς ο ΣΚΑΪ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην αρχική πρόταση του ΣΚΑΙ και του Γιάννη Αλαφούζου που περιλάμβανε το ποσό των 6.2 εκατομμυρίων ευρώ τον πρώτο χρόνο και 7 εκατομμυρίων ευρώ τον δεύτερο χρόνο (στη συμφωνία προβλέπονταν και άλλα 7 εκατομμύρια για τον τρίτο χρόνο) απάντησε η Κρατική Τηλεόραση δυναμικά καταθέτοντας την Πέμπτη (18/6) νέα πολύ βελτιωμένη πρόταση που «εκτινάσσει» το ποσό από τα 5 εκατομμύρια που προβλέπονταν για φέτος στα 6.250.000 εκατομμύρια ευρώ και για την επόμενη σεζόν 7.200.000 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο ο ΣΚΑΪ επανήλθε με ακόμη πιο βελτιωμένη πρόταση και η αναμονή για το πού θα μεταδίδονται οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, συνεχίζεται.