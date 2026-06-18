Εντυπωσιακή ρελάνς πραγματοποίησε η Κρατική Τηλεόραση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL θέλοντας να κερδίσει στο... νήμα τον ΣΚΑΙ.

Αποφασισμένη να διατηρήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL είναι η Κρατική Τηλεόραση, τον καιρό των τεράστιων επενδύσεων των ομάδων και γι’ αυτό απάντησε άμεσα στην πρόταση του ΣΚΑΙ καταθέτοντας νέα βελτιωμένη πρόταση, όπως έγκαιρα ενημέρωσε το Gazzetta.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην αρχική πρόταση του ΣΚΑΙ και του Γιάννη Αλαφούζου που περιλάμβανε το ποσό των 6.2 εκατομμυρίων ευρώ τον πρώτο χρόνο και 7 εκατομμυρίων ευρώ τον δεύτερο χρόνο (στη συμφωνία προβλέπονταν και άλλα 7 εκατομμύρια για τον τρίτο χρόνο) απάντησε η Κρατική Τηλεόραση δυναμικά καταθέτοντας την Πέμπτη (18/6) νέα πολύ βελτιωμένη πρόταση που «εκτινάσσει» το ποσό από τα 5 εκατομμύρια που προβλέπονταν για φέτος στα 6.250.000 εκατομμύρια ευρώ και για την επόμενη σεζόν 7.200.000 εκατομμύρια ευρώ.

Ουσιαστικά μιλάμε για μια πολύ σημαντική κίνηση από την πλευρά της ΕΡΤ που δείχνει έμπρακτα την διάθεση της για να διατηρήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε μια εποχή, όπου το μπάσκετ ζει τις καλύτερες στιγμές του σε επίπεδο επενδύσεων από τους συλλόγους, καθώς εκτός από τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR που πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις, ακολουθούν τη φετινή σεζόν και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη με μεγάλα μπάτζετ και πολύ υψηλούς στόχους.

Το προϊόν έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ και αυτό θέλει να αξιοποιήσει η Λίγκα, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία, που θα αποβεί προς όφελος των συλλόγων, οι οποίοι θα μπορέσουν να θωρακίσουν καλύτερα τις ομάδες τους.

Συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρασκευής (19/6) θα αποφασίσει ποια θα είναι η πρόταση που θα αποδεχθεί για το τηλεοπτικό συμβόλαιο, ενώ είναι πολύ πιθανό να απαντήσει εκ νέου με νέα πρόταση ο ΣΚΑΙ.

