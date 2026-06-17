Αυτή είναι η πρόταση του ΣΚΑΪ που «κλειδώνει» τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL!

Το ΣΚΑΪ ετοιμάζεται να αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα έχοντας καταθέσει μια άκρως δελεαστική πρόταση στην λίγκα.

Μια ανάσα από το να αλλάξουν χέρια είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL καθώς η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου έχει κάνει πολύ δυναμικό μπάσιμο προκειμένου να τα αποκτήσει.

Συγκεκριμένα έχει καταθέσει μια άκρως δελεαστική πρόταση στην λίγκα του ελληνικού πρωταθλήματος και εντός των επόμενων ημερών και πιο συγκεκριμένα την ερχόμενη Παρασκευή (19/6) αναμένεται να βγει... λευκός καπνός μετά το προγραμματισμένο συμβούλιο.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η τελευταία που είχε τα δικαιώματα η ΕΡΤ έναντι πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι συζητήσεις για τον επιπλέον χρόνο έκαναν για 5.3 εκατομμύρια ευρώ.

Το ΣΚΑΪ ωστόσο και η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα πρόσφερε διετές συμβόλαιο, με 6.2 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο και άλλα επτά εκατομμύρια ευρώ τον δεύτερο χρόνο.

Μια πρόταση που έχει «κλειδώσει» και την αλλαγή της τηλεοπτικής στέγης της Stoiximan GBL.